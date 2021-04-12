美國國務院日前宣布放寬與台灣交往限制，幾乎在同一時間，兩黨在參議院推出長達283頁的法案，宣示美國以多種手段對付中國的立場，包括加強與台灣的夥伴關係。近期共機進入我西南空域頻次屢創新高，遼寧艦編隊訓練軌跡對台形成「半包圍」之勢，應是對美國的回應。川普下台後外界一度幻想的「美中緩和期」已煙消雲散，中美的激烈較量恐怕才剛剛開始。

自由航行轉為戰爭邊緣

北京以軍事力量掙脫「第一島鏈」，美國勢必以各種軍事性質活動回應中國，近日美軍刻意秀出海軍官兵遙望遼寧艦的照片，便是明證。同時，由於亞太各國對中國大陸的不安全感上升，美國傳統盟友更願意與拜登政府修復關係，美、日、印、澳的「小北約」正加速形成。在日本首相菅義偉訪美前夕，大陸外長王毅急忙主動致電日本外相，試圖拉住日方進一步靠攏美國的趨向。但只要回顧拜登上台後數次美日安保對話，已將共同因應台海事變納為共識，預計北京的努力恐怕要白費了。

問題核心在台灣。從美、日角度看，無論兩岸經濟、社會如何交流合作，兩岸談判如何推進，只要台灣在政治、軍事上確保處於由美國主導的亞太安全架構之下，台海「維持現狀」對美、日的利益就不構成威脅。但隨著過去20年大陸海空軍力量強勢崛起，去年一舉打破70年的台海中線默契，美軍頻頻以臨近中國大陸12海哩的飛航偵查作為反制。美中在台海、南海區域的軍事較量，已經從展示「自由航行權」升級為短兵相接的「戰爭邊緣策略」。

無論台灣是否存在戰爭危機意識，但美國將台灣「要塞化」已板上釘釘，大陸也日益不在乎「兩岸關係」，而從「中美硬實力博弈」角度，盡可能擠壓台灣的戰略空間。對台灣而言，這是一個災難性的過程：美國對台「要塞化」的本質是「炮灰政策」，即使萬般努力避免觸碰北京的武統紅線，但還是必須盡最大可能擴張軍事力量，無限增加大陸攻台成本；同理，在美中台海軍事較量下，「兩岸交流」若在北京看來變成可有可無，台灣人民的感受不再重要，那麼，北京對兩岸終局解決方案的設計思考，勢必與台灣現有的憲政理念、民主價值背道而馳。

長久以來，台海和平建立在兩大認知基礎上：一是兩岸之間緊密的經濟社會連結，是大陸對台動武「成本考量」的最大來源；二是冷戰後中美「合作大於競爭」的總體基調，保障了台灣在中美之間的靈活地位。然而，隨著川普任內美中關係急轉直下，拜登上台後部分繼承川普對中政策，再加上蔡英文執政以來不斷深化美台政治軍事合作，北京自身對中美關係、兩岸關係的定性亦出現變化，台海和平的兩大認知基礎已經陷入風雨飄搖的境地。

大陸、美國誰對台灣更好

由於民進黨政府不承認九二共識，自我切斷兩岸之間原本緊密的紐帶，甚至將美國出於遏制中國目的的政治軍事挹注，視為對台灣主權的「力挺」，導致北京不可能再區別對待美台，也不可能再區別對待藍綠。換言之，北京將美方、蔡政府，甚至包括國民黨親美派，都視為「同一條線」，這樣一來，即便台灣「春暖花開」喊破嘴，都不會影響陸方的既定策略。

簡單比喻，台海和平的第一道安全閥「九二共識」已經被衝破許久了，第二道安全閥是「中美力量均勢」，目前也處於鬆動和脫節的臨界點，最後一道安全閥就是「兩岸連結」。從近期國徽議題可看出，蔡政府的修憲不會也不敢觸碰法理台獨的紅線，但仍不足以扭轉台海和平危在旦夕的局面。

蔡政府最需要做的是讓大陸了解，台美長期存在的政治軍事聯繫，是源於1949年以來台灣對大陸的不安全感與不信任感，這一點是台灣社會的共識，但這與追求台獨完全是兩碼事。如何證明這一點？多強調兩岸的連結：基於《中華民國憲法》兩岸同屬中國、基於歷史文化兩岸同屬中華民族，呼籲大陸和美國比賽誰對台灣人民更好，讓台灣對大陸制度的不安全感和不信任感逐漸消融。