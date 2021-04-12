財政部近日預告《促進民間參與公共建設法》修正草案，即所謂的「促參2.0」，其中最重要的機制是增加所謂的「有償取得公共服務機制」（PFI），雖然財政部的理由說得冠冕堂皇，但坦白說：很嚇人！

過去的《促參法》獎勵民間投資公共建設，最重要的籌碼是給予業者特許權，業者在特許權期限內努力賺錢回本，特許權結束後，或是把設施歸政府所有，或是重新再標售特許權，總之，政府基本付出較有限又可控。

但修法後被視為最大「亮點」的政府購買公共服務，這個用白話文講就是「政府付費購買」，卻可能變成「不可控」的長期黑洞，而且政商運作甚至官商勾結、敗壞吏治的機會更高。

因為這個很好聽的名詞，代表政府承諾長期以特定價格向廠商購買服務或商品，例如，對民間投資海水淡化廠，政府承諾以每度30元買進。當然，政府購買價格一定遠遠高於市價或是正常價格。

其實，這種惡劣的案例早已發生，政府對離岸風電給予20年的保證收購價格，這個價格不僅遠高於國內發電價格2～3倍，也遠比國際價格高，根據業界的計算，全民未來20年將因此多繳納1兆多元的「電稅」給開發商。不僅風電如此，陸上光電的種電也是享有高保證價格，外界也看到綠色政治勢力紛紛搶進分食。

因此，縱然財政部為了「促參2.0」講出一堆道理，但只要想想台灣惡劣、敗壞的政商關係，看看蔡政府搞綠電讓開發商大賺多少錢，這個「有償取得公共服務機制」還是免了吧！