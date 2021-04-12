美國國務卿布林肯11日接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」獨家專訪時說，美國擔心中國大陸對台灣的侵略行動，並警告說，任何試圖用武力改變西太平洋現狀的人將犯下「嚴重錯誤」。

布林肯表示，美國長期遵照《台灣關係法》的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。但被問到美國是否會在大陸侵略台灣時做出軍事回應，布林肯則說他不願回答假設性問題。

布林肯的發言，表面看來對台灣是一項正面的訊息。但是若從反向思考，卻是一項極為嚴重的警訊。

中共遼寧號航空母艦編隊近日在台灣附近演練，7日又有15架次共機侵入台灣西南防空識別區。另一方面，隸屬美軍第七艦隊的驅逐艦馬侃號7日通過台灣海峽。同時國安局長陳明通日前在立法院提出南海情勢報告，透露法國核潛艦、護衛艦近期曾在南海、東海活動。

一時之間，台海又成為各國軍事活動的熱點，緊張情勢相對升高。對台灣而言，絕對不是好事。

布林肯雖然警告說，任何試圖用武力改變西太平洋現狀的人將犯下「嚴重錯誤」。但是並沒有說對犯下嚴重錯誤者要如何「懲罰」。布林肯此話表面看來是要告訴北京，美國不會坐視中共對台灣的武力威脅，包括直接對台動武。但問題是，中共會因此放棄動武嗎？

從中共高層歷年來的講話，可以看出中共也有「堅如磐石」的思維，就是「和統不到最後關頭，絕不放棄和統；武統不到最後關頭，絕不輕易武統」。換句話說，和統是優先選項，如果實在不行，不排除武統。此節在2005年制訂的「反分裂國家法」中有明文規定。由此看來，美國向中共的示警，會不會發生實質作用，不無疑問。

值得注意的是布林肯的發言只說了一半。一方面說說美國對台承諾堅如磐石，但沒有說如果中共真的動武，美國將如何反應？

萬一中共對台動武，美國的反應可能如下：第一，聯合盟國嚴厲譴責。第二，對北京實施經濟制裁。第三，提供台灣大量武器。第四，直接派兵參戰。然而布林肯說：確保台灣有能力「自我防衛」。又拒絕回答假設性問題，等於已經排除了美軍直接參戰的可能性。

口頭譴責，不痛不癢。對大陸實施經濟制裁是兩面刃，不但緩不濟急，而且可能傷及美國經濟，甚至打亂國際經貿秩序。提供台灣大量武器只會使戰火更加激烈，犧牲更為慘重。

美國發言挺台灣看似好事，其實不然。因為美國越是強調協防台灣，就越顯示兵險有不斷升高的趨勢。對台灣而言，以戰止戰只是下策，以和為貴才是上策。台灣固然可以因為美國表態支持，而感到安慰。但是戰爭風險升高，卻絕對不是台灣希望見到的情勢，更不是台灣之福。

如果蔡政府能夠真心放棄台獨思維，必定會減緩大陸對台的文攻武嚇，台海緊張情勢也將因而舒緩。推動和創造不會發生戰爭的環境，才是負責任的執政者必須承擔的責任。

（作者為自由撰稿人）

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