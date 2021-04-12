太魯閣不幸出軌事件，舉國哀悼之際，影響台灣安全的國際事務仍持續在發生中，美國國務卿布林肯更撂下重話，要北京不要企圖改變西太平洋現狀。蔡政府如何因應台海局勢的發展，國人都在關切。

繼共機擾台常態化之後，遼寧艦隊亦開始在我東部海域演訓，不論其目的是否要與美軍別苗頭，台海發生軍事衝突的風險確實在增溫中。對此，外交部長吳釗燮日前在立法院備詢前，接受訪問時表示，台海的緊張局勢已有一段時日，重要的是國人要有保衛台灣的決心。可見得，外部壓力比國人想像的要嚴重得多，但3月有一份民調顯示，6成的國人認為中共不會真的動手，這也難怪國內毫無「勿恃敵之不來」的詭異氛圍。

從中美走入「修昔底德陷阱」以來，美軍將領多次提出共軍犯台的時間點，其中又以今年中共建黨百年，和明年北京冬奧結束後最有可能，前者是因習近平可為百年基業，做出完成中國統一的歷史定位，後者是要避免影響冬奧的舉行，並為北京辦過夏、冬奧運留下紀錄。如果對中共發展的重要性而言，今年發生的機率大於明年，除了歐美新冠疫情尚在延燒之外，近來俄羅斯和烏克蘭的軍事對峙，更給予中共放手一搏的機會。

歐盟國家始終對俄國存有安全上的疑慮，但又必須依賴俄國天然氣的供應，使得歐盟進退維谷，同時俄國早已對北約東擴有所忌憚，而烏國動作頻頻想加入北約，使得問題更加複雜化。俄、烏兩國為了邊境上頓巴斯地區的衝突，紛紛擺開陣勢，增兵補給，互不相讓，烏國甚至無預警的在黑海舉行演習，以表達加入北約的決心。

俄國指責北約不斷提供烏國軍事物資，無視頓巴斯的俄裔人士遭到殺害；北約則指控俄國破壞停火協議，拜登總統亦表示力挺烏國的決心，戰事有一觸即發之勢，國內某電子媒體甚至悲觀的預測，這是第三次世界大戰的前兆。

試想，一旦雙方開火，歐、美即使不出兵相助烏國，至少需在後勤補給上支援烏國，只要俄國不讓步，牽制住北約，讓他們無暇他顧，無法全力馳援美國的印太戰略計畫，中共則可大膽武力犯台，就算美國即時回防台海，則需估算有多少可用之兵，和冒著烏國戰敗被併吞之險。反之，如果屆時北約口惠而實不至，犧牲烏國以換取俄國的停火，台灣有什麼理由相信美國會幫我們出頭到底。

國際事務瞬息萬變，存在著蝴蝶效應。相信大部分的國人都有捍衛家園的決心，但是大敵當前，政府除了買武器，沒有任何軍事改革，例如作戰需要人力，政府是否應該考慮恢復徵兵制，或是非常態性一年期義務役，今年漢光實兵演習亦可提前舉行，因為再笨的敵人也知道趁其不備的道理。

最後，政府要告訴我們為何而戰，更要捫心自問，台灣真的準備好一戰了嗎？因為布林肯僅承諾助台自我防衛，而非印太聯盟出兵助台。

（作者為致理科技大學副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※