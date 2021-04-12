美國擔任過7年國防部長的倫斯菲德在任上有過讓人印象深刻的分析方法觀，他認為「知」與「不知」不能簡單二分，而存在著四分現象，分別是「已知知」（known knowns）、「已知不知」（known unknowns）、「渾然無知」（unknown unknowns）與「知而不真知的一知半解」（unknown knowns）。

在多數情況下，我們都知道我們知道什麼（已知知），也都知道我們不知道什麼（已知不知），但是世界上另外還存在著種種我們不知道自己根本不知道的事物（渾然無知），以及我們以為知道，但其實並不實實在在知道的情況（一知半解）。

對美國而言，珍珠港事變和911紐約恐襲就是兩個最明顯的「渾然無知」。事發之前，美國根本不知道會遭遇到這樣的攻擊，以至於毫無預判。事前完全想像力失靈，所以處於渾然無知狀態。

至於什麼是「一知半解」？可以先舉兩個選戰的例子。2016年大選，希拉蕊明知川普在鐵鏽帶深耕，但是卻予以忽視，希拉蕊自始至終沒有去過一次威斯康辛，結果僅僅因為7萬7744票的鐵鏽帶落差便輸掉了整個選舉。2020大選兩黨主客易位，川普各地動員有績效，雖然知道民主黨處心積慮在各關鍵州以疫情為名改變投票規則，卻沒有做好應變，結果儘管自己比前次大選多拿下了1100多萬票，這樣的輝煌戰績卻無濟於事，反慘遭滑鐵盧。

賽局狀況變化多端，博弈各方隨時隨地都會出現那些我們誤以為知道，但並不實實在在了解和掌握的情況，凡此便會導致種種一知半解的後果。

關於國力有著許多討論，一般多認為美國下滑而中國升起，所以綜合研判美中台關係最終會向中方傾斜。美方則反駁這樣的分析，視之為片面且不成熟。可退一步說，國力只能當作一個背景條件，「東升西降」未必一定要和國力大小形成絕對正相關。歷史告訴我們，競爭關係的消長，直接相關因素往往更在於戰略、意志、用人、情報和預判。綏靖主義者的戰略布局總是落在下風，而且倫斯菲德會同意，那些導致想像、執行和應變力失靈的「一知半解」，在個別交鋒過程中起到的作用會更關鍵，否則為什麼美國和伊朗的談判總是伊朗占上風？

舉最近的實例，拜登政府上台之後，第一場美中會談於3月18日在阿拉斯加舉行。會前序幕，美方官員廣泛指責中方，中方不甘示弱，立刻在媒體面前以多達7倍的時間史無前例地高調回嗆美方。這場會議給人的觀感是刷新了美中關係狀態，等於是出乎意料地送上一個「一知半解」處境，美方因而措手不及。

再舉一個例子，1961年6月，美國總統甘迺迪在維也納與蘇聯總理赫魯雪夫高峰會晤，當時的蘇聯也正要爭取與美國平起平坐（平視），可會議怎麼開的？按照甘迺迪自己的話說，那是他「一生最慘痛的經驗，我被打得完全不成樣子。」他在會議中竟然承認美蘇軍事實力旗鼓相當，結果兩個月之後，蘇聯豎起柏林圍牆。

美中台之間的種種「已知」都明擺著，可望你來我往推演到極致，但真正的挑戰應該會來自於「渾然無知」與「知而不真知的一知半解」，逐漸敏感到只要再出現幾次就會根本改變賽局。而且，把「一知半解」如果描繪成黑天鵝事件，也會失之於浪漫而卸責。

（作者為法學博士、美國律師）