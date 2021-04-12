美中兩強近期各自派出航母戰鬥群在南海軍演，周邊國家神經緊繃。美國海軍日前發布一張近距離監視中共遼寧號航空母艦的相片，勃克級驅逐艦馬斯廷號艦長及副長好整以暇的凝視著僅數千公尺之遙的遼寧號。這張相片引起熱烈討論，有人認為這是美軍對遼寧號的蔑視。但中共這艘改造自前蘇聯「瓦良格」號的航母，本來就不如國造的山東艦來得有看頭。即使是此次同行的055型南昌號萬噸級大型導彈驅逐艦，都比遼寧艦更值得美軍關注。美軍在南海大秀肌肉、共軍低調隱藏實力，未來誰會是南海霸主或許猶未可知。

美艦逼近遼寧號，顯然是為了偵蒐其航母戰鬥群相關電子參數及訓練情報。這次南下呂宋海峽附近操演的遼寧號航母戰鬥群，是南昌艦自去年1月正式入列北海艦隊以來第一次參與航母編隊的大型軍演。中共055型驅逐艦暱稱「大驅」，是共軍最新最大的主力戰艦。共軍目前只有兩艘055型驅逐艦服役。另一艘「拉薩艦」於今年3月入列，與南昌艦一樣都編在北海艦隊。055型驅逐艦甚少露面。外界對其性能諸元雖有一些猜測，但並不精確。包括他的艦載雷達功能，導彈垂直發射架數量、射控系統、反潛能力、動力系統，都是美軍亟欲蒐集的情資。

反觀改造自前蘇聯老舊航母的遼寧艦，性能諸元、艦載能力，幾乎已經沒有什麼機密。就連甲板設計及艦載機彈射系統也與後續中共自行建造的航母不同。且遼寧艦很清楚地被定位為航母訓練艦，是為中共海軍的國造航空母艦訓練人員之用。想來美軍興趣也不大。如果今天海上遭遇的是山東號航空母艦，馬斯廷號艦長大概也不敢翹著腿輕鬆以對了。

有趣的是，在馬斯廷號驅逐艦接近遼寧號航母戰鬥群之前，美國通過衛星偵測發現，南昌艦與另一艘052D型驅逐艦卻悄悄的脫離航母戰鬥群北上。此舉顯然是為避開美軍的偵測，保持南昌艦的機密性，避免主力戰艦的電子參數被美軍蒐集破解。所以，馬斯廷號接近遼寧號時，南昌艦早已無影無蹤，052D型驅逐艦也只剩一艘。遼寧號大搖大擺的在美軍目視下航行，看似毫不避諱，但與此同時，中共潛艦也許正在水下密集蒐集美國海軍艦艇的相關資訊。面對大海上毫無看頭的遼寧號航母戰鬥群，照片中的馬斯廷號艦長與副長也只能是「望洋興歎」了！

美中實力對比，美軍的「超強」地位仍是無庸置疑的，但美軍在南海目前並無大型海外基地，中共確在三亞、永興島、永暑礁等島礁都有軍事基地，以逸待勞之下，超強的美軍遠道而來未必討得了便宜。山東艦入列南海艦隊服役後，共軍近年來的整軍經武，對美軍在南海的地緣戰略事實上已造成極大威脅。

據聞我國近期在東沙島大興土木擴建機場。機場竣工後，若蔡政府應美方要求將其提供作為美軍前進南海的基地，勢必會讓台灣捲入美中南海軍事鬥爭的風暴中。屆時，中共就算不想兵臨東沙，也不得不先發制人拿下這個可能被美軍作為南海前進基地的島嶼。南海兵凶戰危，蔡政府若盲目附美抗中，將台灣推向風暴核心，甚至讓我們的子弟埋骨海外，將是極不負責且不智之舉。（作者為台北論壇基金會主任）