台鐵太魯閣號的撞工程車事故，枉送了49條人命，現在究責的重點在於台鐵的公安不及格，以及如何改造台鐵。其實另一層面的問題也是同樣的重要，已經被政府忽略了半個世紀，那就是台灣東部的交通建設長期落後的問題。

這次的太魯閣號目的地是台東，又適逢清明連假，往東部的火車一位難求，以致火車賣了一百多張站票，加重了這次事件的傷亡。如果民眾可以有安全快速的高鐵或高速公路，就不需要從台北「站」火車到花蓮或台東，枉送了一條命。所以即使台鐵因這次事故而改善了，對於台灣東部的交通不便仍然不會有太大的幫助。

不可諱言地，台灣東部的建設遠遠落後西部，首先看若要從高雄到台北，有高鐵、有台鐵、有兩條高速公路，還有西濱和台一省道。但若要從台東到台北，飛機一天班次6根手指數完，票價又貴。搭火車自強號一位難求，時間也需要5、6個小時。若要開車有兩個選擇，從台東到高雄再到台北，或者經由花蓮到台北，前者要經南迴公路、台1或台17和高速公路，後者要經過花東公路、蘇花改公路和雪山隧道，都是將近7到10小時的車程。

所以台灣東部和西部之間需要一條安全便捷的高速公路，不管這條路叫甚麼或者這條路怎麼開，這都是政府責無旁貸的責任。雖然花蓮台東人口加起來不過約60幾萬人，但這也正是交通不便所導致的人口無法成長，產業無法東移，導致長期處於台灣發展的邊陲。

除了台灣的東西向交通，台灣東部本身的交通也需要改善。例如根據導航地圖估計，從花蓮太魯閣到台東太麻里多良車站，需要4小時22分鐘。在台灣西部要到縣市政府辦公基本上都很方便，在花蓮富里要到縣政府辦公，來回要花上4個多小時，可以說花東居民都是台灣的次等公民，一點都不受重視。

另外除了一條安全快速的道路，政府對台灣東部的發展應改有所規畫和投資。如果東部是台灣的後花園，那麼該如何讓其名符其實，畢竟花園也需要設計、建設和維護，讓好山好水不再好無聊。

如果東部是台灣的最後一塊淨土，那麼淨土上不該有那麼多的砂石場和砂石車，不該有火力發電廠，不該有水泥製造工廠，不該有紙漿廠，這些工廠讓花蓮的排碳量高居各縣市前茅，還擔當得起淨土之名嗎？

台灣已經進入六都的時代，整個國土的未來發展和規畫，應該好好地加以檢視。花東可以是後花園、可以是淨土、可以是文創園區、可以是醫療觀光或老人退休的好地方、可以是深層海水發展區、可以有很多種可能，但沒有便捷快速安全的交通，一切都只是夢囈而已。

過去50年政府讓花蓮台東幾乎是自生自滅，李登輝總統於民國79年4月巡視花蓮時提出「政府產業東移計畫」，行政院特此成立專案小組，總統並指示加強交通建設……，30年過去了，一切依舊，花東要原地踏步到何時？（作者為國立台北商業大學校長）