促轉會12日宣布將再度報請行政院延任，2018年以任務型獨立機關名義設立的促轉會，不僅爆發「東廠」事件，淪為政治打手的爭議層出不窮，現在甚至「時間到了還賴著不走」，轉型正義交到這一群愛當官的人手上，儼然成為笑柄。

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，行政院日前喊出要推動台鐵組織改造，但同樣的口號在2018年普悠瑪翻車事故時就出現，卻不曾落實，以致慘痛的悲劇一再上演。

行政院組織改造工程也是一樣，蔡政府2016年上任時，標榜政府部門組織精實有效能，卻設立了促轉會和黨產會，儘管讓瘦身中的行政部門更肥大，因為屬任務型編制「時間到就走人」，壓制了反對聲浪。

沒想到這群早就該走的人一再把任期延長，每次用的理由都不同，卻全是瞎話。2018年地方九合一選舉前，促轉會爆發副主委張天欽，在內部會議要求政治操作打擊國民黨新北市長候選人侯友宜的「東廠事件」，引爆全台廢除促轉會呼聲，也重創民進黨選情。

為了平息爭議，2019年10月9日促轉會代理主委楊翠在立法院明白表示，促轉會已在撰寫總結報告。意思就是，既已決定收攤，總要有個句點。不料2020年3月民進黨總統大選勝選後，卻改口要求延任1年，因為「要把未來國家轉型正義近中遠程工作都規劃好」。

眼看著今年5月又將到期，這次促轉會再度提出延任，理由是「轉型工作不能中斷」要深化法制，難道前年承諾的總結報告還沒寫完？去年承諾的規劃工作還沒做完，至今才想到深化法制？

以促轉會過去的作為和業務來看，幾乎都可以由民間來接手，無論是涉及到白色恐怖或者是二二八事件等「轉型正義」問題，許多二二八相關民間組織、真促會、甚至是學術團體都有能力來做，甚至做得更好。

反觀促轉會，在東廠事件後，已被外界視為政治打手，官僚化現象也愈來愈嚴重，此次再度提出延任要求，就連民間真促會都看不下去。

行政院長蘇貞昌在此次台鐵事故中堅持不下台，被美麗島電子報董事長吳子嘉痛批「那麼愛當官，我快昏倒」，不料原本應該是「清官」的促轉會委員們也同樣「那麼愛當官」。

世界上遭遇轉型正義問題的國家，包括智利、南非、瓜地馬拉等，無論比台灣大還是比台灣落後，都是在2至3年內速戰速決，台灣號稱擁有高行政效率，運轉了3年的促轉會搞不定「轉型正義」卻還想一延再延。

奉勸蔡總統和蘇揆不要再讓促轉會淪為同路人的「收容所」，既然當年承諾採任務型編制，就應快刀斬亂麻砍掉這尾大不掉的機構，省下來的預算就好好做台鐵和政府改造工程吧！