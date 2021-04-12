在台灣或是海外台僑，許多人都將亞裔尤其是發生在美國的亞裔被攻擊事件，歸因於中美地緣政治衝突或霸權爭奪所引起的，特別是新冠肺炎最早在武漢被發現而傳遍世界，使得亞裔被牽連。回顧歷史與發生亞裔被攻擊的地區可以發現中美大國競爭並非主因，與中國大陸政治體制也沒有關係。

美國於1882年通過「排華法案」，直到1943年美國加入第二次世界大戰與中華民國並肩作戰兩年後才取消。這是美國至今為止唯一一個針對特定族裔的排除法案。當時中國政權是積弱不振的大清帝國，即便後來繼承的中華民國也根本沒有與美國叫板爭勝的本錢。

二次大戰時，同樣是美國交戰國的移民，日本移民與德國移民的命運大不同。1942年羅斯福總統以行政命令對日裔美國人進行轉移，美國西岸的日裔幾乎都送入集中營，限制財產與行動。直到1988年雷根總統才正式道歉，承認其中存在種族偏見。

1980年代日本汽車大舉攻佔美國汽車市場，導致許多美國汽車工人失業，特別是一些以汽車製造為主的工業城，引發反日本汽車與反亞裔的風潮。而發生在1982年底特律的陳果人事件就是一名華裔美國人被當成日本人，用球棒活活打死。日本是民主國家，在軍事與政治上完全無力也無意挑戰美國，照樣發生攻擊亞裔的事件。所以說現在反亞裔是因為中國不民主、中國與美國爭霸，那如何解釋過去一百多年美國的反亞裔歷史。

從地區來看，美國也不是唯一通過排華法案的國家，1923年，加拿大政府推行「華人移民法」。該法案也是加拿大歷史上唯一禁止特定人種入境加拿大的法律。直到2006年，時任加拿大總理哈珀在國會就加拿大政府曾對華人推行「人頭稅」和「排華法案」等作出公開正式道歉。而澳洲在1901年到1973年推行「白澳政策」也是針對亞洲人而設計。

即使這次新冠疫情引起的亞裔被攻擊事件也不限於美國，在法國有許多越南裔移民被攻擊；在英國也發生新加坡、香港留學生被攻擊的事件，在加拿大的蒙特婁也發生韓國人被割喉、噴辣椒水，溫哥華亞裔女服務生被潑咖啡。2003年SARS病例出現在加拿大，就發生過多倫多的中餐館被騷擾，生意大受影響。這些事件無論在時間上或地區都與中美衝突無關。

2020年初新冠疫情剛出現在加拿大，加拿大總理杜魯多利用農曆新年的機會到多倫多唐人街與當地華人團體聚餐，表示反對歧視亞裔。他不像美國總統川普甩鍋中國、使用中國病毒等行徑，但也無法阻止加拿大國內出現破壞唐人街、攻擊亞裔的事情出現。

亞裔在西方國家受到歧視有很深刻的歷史、文化、社會、經濟等因素，加上亞裔不同於穆斯林社區或拉丁裔在語言上與宗教上比較一致，也沒有黑人苦情的歷史，亞裔社區缺乏團結內聚的要素。光是華裔不同的國家認同、政治取向都差異極大甚至視同水火，所以亞裔在身份政治上一直難以凸顯或被重視。

新冠疫情與中美衝突只是公然歧視亞裔的引爆點與合理化的藉口，對亞裔的歧視就算沒有這兩個因素一樣存在。被歧視並不可悲，可悲的是接受了對方歧視的理由，視為當然。

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※