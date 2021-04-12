《我們都笑了》系列第五部影片，期待張亞中勝選中國國民黨主席，把台灣打造成擁抱全世界的和平開放世界島，讓青年人能夠成為和平人、世界人、可以在全世界追逐他們的夢想，讓所有關心未來的青年都可以開懷大笑！

請志同道合的好朋友們幫忙廣傳，讓更多人聽見我們的聲音。

未來的棟梁笑了！｜青年們笑了｜我們都笑了

第五部：《青年們笑了》

青年就像小樹，只要給他們空氣、陽光

讓他們開放的成長，他們就能長的茁壯。

這些年來，民進黨用意識形態把青年人禁錮了

用騙術騙他們，讓青年人陷入認知上的分裂。

他們被民進黨教育成要「反中，台獨」

但是政府自己卻不敢在經濟「反中」，也不敢在法理上「台獨」。

民進黨更不敢清楚地告訴青年

「反中、台獨」的結果是要上戰場的。

兩岸關係敵對，受傷最大的就是年輕人，他們未來的選擇也被剝奪了。

政府的責任，是在給青年創造個和平與開放的環境

讓青年可以放手地施展他們的理想與抱負！

終於有人，要把台灣打造成擁抱全世界的和平開放世界島，讓青年人成為和平人、世界人、可以在全世界追逐他們的夢想

「中國國民黨主席參選人張亞中」

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※