未來的棟梁笑了！｜青年們笑了｜我們都笑了

《我們都笑了》系列第五部影片，期待張亞中勝選中國國民黨主席，把台灣打造成擁抱全世界的和平開放世界島，讓青年人能夠成為和平人、世界人、可以在全世界追逐他們的夢想，讓所有關心未來的青年都可以開懷大笑！
請志同道合的好朋友們幫忙廣傳，讓更多人聽見我們的聲音。
第五部：《青年們笑了》
青年就像小樹，只要給他們空氣、陽光
讓他們開放的成長，他們就能長的茁壯。
這些年來，民進黨用意識形態把青年人禁錮了
用騙術騙他們，讓青年人陷入認知上的分裂。
他們被民進黨教育成要「反中，台獨」
但是政府自己卻不敢在經濟「反中」，也不敢在法理上「台獨」。
民進黨更不敢清楚地告訴青年
「反中、台獨」的結果是要上戰場的。
兩岸關係敵對，受傷最大的就是年輕人，他們未來的選擇也被剝奪了。
政府的責任，是在給青年創造個和平與開放的環境
讓青年可以放手地施展他們的理想與抱負！
終於有人，要把台灣打造成擁抱全世界的和平開放世界島，讓青年人成為和平人、世界人、可以在全世界追逐他們的夢想
「中國國民黨主席參選人張亞中」
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
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