11日，總統府宣布不會針對8月份四項公投案（反萊豬、護藻礁、恢復公投綁大選、核四啟用）提與之相抗的對案。府發言人轉述蔡總統的話，說：「我們相信，透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。」

話說得再漂亮，都掩蓋不了民進黨公投之戰處於頹勢，希望早早停損的政治現實。而且這代表民進黨自己也知道他們的高滿意度有水分，並未如同他們自己宣稱的那般自信滿滿。

首先，「提對案」這個idea，有其邏輯與道德上的先天缺陷。身為中央執政黨與國會過半黨，任何政策想做都可以直接做。自認對的事情不直接做下去，卻提出「問大家我可不可以做」的公投案，邏輯上根本不通。更可能喚起民眾對扁政府時代防禦性公投、入聯公投的回憶，給人拚政治不拚國政的惡劣觀感。

再者，依據現行公民投票法第14條，行政院提公投案，需經立法院院會通過才能成案。雖說民進黨國會過半，民進黨硬要提還是一定能成案。但過程中勢必遭逢在野黨強烈杯葛，給在野黨控訴政府暴力的機會。而對案這個idea又有其天生的邏輯缺陷，民進黨政府很難不在朝野對抗中落於下風。

那問題就來了：一個邏輯具重大缺陷的構想，為何民進黨猶豫不決討論了好一陣子，差點真的提下去？我們可以從綠委許智傑11日的發言中得出答案：「府院黨定調不提對案，他們對於基層動員會比較辛苦，所以也建議民進黨中央要提供更簡單易懂的澄清檔案和公投小卡，方便大家在地方解釋清楚，希望可以順利通過這次公投的期中考。」

這段話的重點，是「不提對案動員辛苦」。試想，假如反萊豬、護藻礁、恢復公投綁大選、核四啟用這些公投案，在社會上反響不佳，支持方一發言都被網路噓爆，民進黨又怎麼會「需要提對案來讓動員比較不辛苦」？

事實上，坊間各項民調都證明，這四項公投至少現在都處於「支持者數量極可能通過門檻，民進黨基本盤卻不夠厭惡，投票意願低落」的狀況。正因為如此，民進黨才考慮提對案，若對案內容設計得好，足以點燃基本盤熱情出來投票，那就會「順便」投四項現有公投的反對票，達到打勝公投之仗的效果。

然而，理想歸理想現實歸現實，這麼「完美效果」的題目是難以設計出來的，況且提對案有邏輯上難以修復的缺陷（前段講過）。又在此時發生太魯閣出軌這樣的重大意外，更進一步壓縮民進黨政治操作空間，於是只好宣布放棄對案了。

這整件事看下來，會發現表面上蔡英文、蘇貞昌滿意度超高，但他們並不具備有「點石成金」的能力，人民或許基於反中、防疫等因素，願意支持他們「個人」。但談到政策面就又是另一回事，特別是反萊豬、護藻礁、恢復公投綁大選、核四啟用等四個公投題目，都難以與「反中」、「抗疫」形成邏輯上強而有力的掛勾，民進黨無法拿這些最熟手的老招做操作。

反萊豬、護藻礁、恢復公投綁大選、核四啟用等四大公投，固然對民進黨不利，但對於國家發展卻是大大有益。無論你是支持還是反對，都是民主的正常發揮，都應該坦率得把自己對政策的理想想法表現出來，最後讓2300萬人做一個公正判決。

望朝野所有政黨都不要想用「冷處理」、「抹黑栽贓」的招數去試圖影響公投結果。傷害台灣民主，必定將遭選民唾棄。

（作者為網路媒體工作者）

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