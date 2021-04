督戰全台意氣飛揚,風生水起戰績彪炳

《明天會更好》驚動蔣經國,空前絕後的情境文宣

「輕輕敲醒沉睡的心靈,慢慢張開你的眼睛,看那忙碌的世界是否依然孤獨地轉個不停?春風不解風情,吹動少年的心,讓昨日臉上的淚痕,隨記憶風乾了。抬頭尋找天空的翅膀,候鳥出現牠的影跡,帶來遠處的飢荒無情的戰火依然存在的消息;玉山白雪飄零,燃燒少年的心,使真情溶化成音符,傾訴遙遠的祝福……唱出你的熱情,伸出你雙手,讓我擁抱著你的夢,讓我擁有你真心的面孔。讓我們的笑容,充滿著青春的驕傲,讓我們期待明天會更好。」

當你正讀著這首溫暖勵志,充滿正能量的歌詞時,相信那明亮優美的旋律,一定也在你腦海中迴盪不已,勾起無限回憶;乘著歌聲的翅膀,即使經過了三十五年,《明天會更好》這些熟悉的音符,依舊穿越時空世代,清晰地烙印在許多台灣人的心中。

一九八五年問世的《明天會更好》,這首歌由羅大佑作曲,陳志遠編曲,羅大佑、張大春、許乃勝、李壽全、邱復生、張艾嘉、詹宏志等人作詞,堪稱是華語流行樂壇史上最成功的公益單曲,不僅是空前的里程碑,也可能是絕後的經典,因為後來陸續仿效的各種群星大合唱,無論是規模、創新度、製作,乃至口碑、影響力,都無法相比,幾乎已成絕響。雖然這首神曲大家如此熟悉,但如果爆出背後促成這首歌的內幕緣由,竟然原本是和「選舉」有關,而且也形成了微妙的效果,恐怕知道的人就少了。

一九八四年非洲衣索匹亞發生飢荒,為援助饑民,美國樂壇以稍早英國群星合唱的Do They Know It's Christmas公益單曲為藍本,由流行音樂之王麥可.傑克森發起,邀集四十五位當紅歌星組成USA For Africa,在一九八五年二月推出了由麥可.傑克森和萊諾.李奇共同譜寫的歌曲《天下一家》(We Are The World),專輯版稅捐作賑災用途,迴響極為熱烈,並募得巨款,流風所及,世界各地多有仿效者。

此時遠在太平洋彼岸的台灣,四十五歲的國民黨台灣省黨部主委關中,正為年底的縣市長大選而發愁傷神著。一九八五這一年,對長期執政、內外交逼的國民黨來說,絕對是多災多難的一年,震驚海內外的江南案,才在去年的十月發生,這一年二月,撼動政經結構的十信案跟著爆發;其他包括毒玉米、餿水油、水災、礦災等民生事件的衝擊,一連串的經濟犯罪也在這一年來湊熱鬧,搞得國民黨一個頭十個大,在天怒人怨的絕對頹勢下,面臨年底縣市長選舉的挑戰。

不只如此,一九八五年底的縣市長選舉,也是戒嚴時期最後一次的地方大選,距離民進黨創黨還有一年、解嚴尚有兩年,政治大氛圍是浮躁夾雜著希望,苦悶交織著興奮。這種種訊號,都讓國民黨感受到「這年底的選戰怎麼打啊」的危機意識。

「選舉在宣傳主題上的造勢,必須知己知彼、先發制人,國民黨過去在選舉文宣上一向處於被動挨打,這次一定要創造出一個活動,讓人民深刻有感,對未來恢復信心,效果要有連動性,造勢要一波波有節奏感,持續到選前達到高潮。」關中決定延續一九八三年在台北市的「七喜」勝績,讓文宣的效果與氣勢繼續在這次的縣市長選舉發光發熱。

這個計畫交給了省黨部的台北辦公室,位於福華飯店旁的「仁愛小組」負責規劃執行,小組成員有趙少康、郁慕明、李勝?、邵玉銘、林登飛、劉炳森、吳之敬等人,負責聯繫的是關中主委的祕書許天祥。經由關中和小組成員討論後,確立了「今天也許不好,但明天會更好」,要帶給民眾希望,足以振奮人心的文宣基調,而競選口號就是「要一個更好的明天」,表現手法則是仿效《We Are The World》推動《明天會更好》這首歌曲的計畫。

仁愛小組幾經討論,也決定打破黨部傳統保守的成規,合作對象以當時最具批判性的樂壇新銳羅大佑為上上人選,因此,仁愛小組找上了當時羅大佑的女友張艾嘉,請她擔任這個活動的總召集人。

當然,不可能以競選歌曲的理由來說服羅大佑創作這首歌,經過多次的磋商折衝,最後決定以一九八五年適逢台灣光復四十週年,隔年一九八六年是「世界和平年」、「群星為公益而唱」的形式,呼應世界和平年的主題,並紀念台灣光復四十週年,而創作《明天會更好》。

《明天會更好》匯集了台灣華語流行樂壇近六十位一流頂尖的音樂人通力合作,其中不乏許多實力與銷量兼具的當紅歌手,光是能將當時滾石三大天后陳淑樺、齊豫、潘越雲,飛碟四大天后蘇芮、蔡琴、黃鶯鶯、王芷蕾「喬」在一起合唱,幾乎就是不可能的任務。其他知名的男歌手還包括余天、李宗盛、李建復、洪榮宏、王夢麟、費玉清、齊秦、童安格等人。

根據羅大佑本人所說,這首歌是他在美國完成作曲,至於歌詞部分根據當時參與的創作人回憶,因為羅大佑原來的歌詞版本被認為「主題意識過於灰色消極」,不能全盤採用。錄唱前夕,主辦單位邀集羅大佑、張大春、許乃勝、李壽全、邱復生、張艾嘉、詹宏志等人共同作詞,以羅大佑的版本為主,逐句修潤,才共同改成最後的歌詞定稿,趕上送進群星大合唱的錄音間完成。

專輯製作單位以「明天基金會籌備會」的名義,邀集台灣當時最知名的包括飛碟、喜瑪拉雅、新格、歌林、滾石、鄉城、寶麗金、麗歌等唱片公司參與這張專輯,並由各家唱片公司競標發行權。最後由「藍與白」唱片公司獲得發行。(待續)