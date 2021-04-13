督戰全台意氣飛揚，風生水起戰績彪炳

《明天會更好》驚動蔣經國，空前絕後的情境文宣

「輕輕敲醒沉睡的心靈，慢慢張開你的眼睛，看那忙碌的世界是否依然孤獨地轉個不停？春風不解風情，吹動少年的心，讓昨日臉上的淚痕，隨記憶風乾了。抬頭尋找天空的翅膀，候鳥出現牠的影跡，帶來遠處的飢荒無情的戰火依然存在的消息；玉山白雪飄零，燃燒少年的心，使真情溶化成音符，傾訴遙遠的祝福……唱出你的熱情，伸出你雙手，讓我擁抱著你的夢，讓我擁有你真心的面孔。讓我們的笑容，充滿著青春的驕傲，讓我們期待明天會更好。」

當你正讀著這首溫暖勵志，充滿正能量的歌詞時，相信那明亮優美的旋律，一定也在你腦海中迴盪不已，勾起無限回憶；乘著歌聲的翅膀，即使經過了三十五年，《明天會更好》這些熟悉的音符，依舊穿越時空世代，清晰地烙印在許多台灣人的心中。

一九八五年問世的《明天會更好》，這首歌由羅大佑作曲，陳志遠編曲，羅大佑、張大春、許乃勝、李壽全、邱復生、張艾嘉、詹宏志等人作詞，堪稱是華語流行樂壇史上最成功的公益單曲，不僅是空前的里程碑，也可能是絕後的經典，因為後來陸續仿效的各種群星大合唱，無論是規模、創新度、製作，乃至口碑、影響力，都無法相比，幾乎已成絕響。雖然這首神曲大家如此熟悉，但如果爆出背後促成這首歌的內幕緣由，竟然原本是和「選舉」有關，而且也形成了微妙的效果，恐怕知道的人就少了。

一九八四年非洲衣索匹亞發生飢荒，為援助饑民，美國樂壇以稍早英國群星合唱的Do They Know It's Christmas公益單曲為藍本，由流行音樂之王麥可．傑克森發起，邀集四十五位當紅歌星組成USA For Africa，在一九八五年二月推出了由麥可．傑克森和萊諾．李奇共同譜寫的歌曲《天下一家》（We Are The World），專輯版稅捐作賑災用途，迴響極為熱烈，並募得巨款，流風所及，世界各地多有仿效者。

此時遠在太平洋彼岸的台灣，四十五歲的國民黨台灣省黨部主委關中，正為年底的縣市長大選而發愁傷神著。一九八五這一年，對長期執政、內外交逼的國民黨來說，絕對是多災多難的一年，震驚海內外的江南案，才在去年的十月發生，這一年二月，撼動政經結構的十信案跟著爆發；其他包括毒玉米、餿水油、水災、礦災等民生事件的衝擊，一連串的經濟犯罪也在這一年來湊熱鬧，搞得國民黨一個頭十個大，在天怒人怨的絕對頹勢下，面臨年底縣市長選舉的挑戰。

不只如此，一九八五年底的縣市長選舉，也是戒嚴時期最後一次的地方大選，距離民進黨創黨還有一年、解嚴尚有兩年，政治大氛圍是浮躁夾雜著希望，苦悶交織著興奮。這種種訊號，都讓國民黨感受到「這年底的選戰怎麼打啊」的危機意識。

「選舉在宣傳主題上的造勢，必須知己知彼、先發制人，國民黨過去在選舉文宣上一向處於被動挨打，這次一定要創造出一個活動，讓人民深刻有感，對未來恢復信心，效果要有連動性，造勢要一波波有節奏感，持續到選前達到高潮。」關中決定延續一九八三年在台北市的「七喜」勝績，讓文宣的效果與氣勢繼續在這次的縣市長選舉發光發熱。

這個計畫交給了省黨部的台北辦公室，位於福華飯店旁的「仁愛小組」負責規劃執行，小組成員有趙少康、郁慕明、李勝?、邵玉銘、林登飛、劉炳森、吳之敬等人，負責聯繫的是關中主委的祕書許天祥。經由關中和小組成員討論後，確立了「今天也許不好，但明天會更好」，要帶給民眾希望，足以振奮人心的文宣基調，而競選口號就是「要一個更好的明天」，表現手法則是仿效《We Are The World》推動《明天會更好》這首歌曲的計畫。

仁愛小組幾經討論，也決定打破黨部傳統保守的成規，合作對象以當時最具批判性的樂壇新銳羅大佑為上上人選，因此，仁愛小組找上了當時羅大佑的女友張艾嘉，請她擔任這個活動的總召集人。

當然，不可能以競選歌曲的理由來說服羅大佑創作這首歌，經過多次的磋商折衝，最後決定以一九八五年適逢台灣光復四十週年，隔年一九八六年是「世界和平年」、「群星為公益而唱」的形式，呼應世界和平年的主題，並紀念台灣光復四十週年，而創作《明天會更好》。

《明天會更好》匯集了台灣華語流行樂壇近六十位一流頂尖的音樂人通力合作，其中不乏許多實力與銷量兼具的當紅歌手，光是能將當時滾石三大天后陳淑樺、齊豫、潘越雲，飛碟四大天后蘇芮、蔡琴、黃鶯鶯、王芷蕾「喬」在一起合唱，幾乎就是不可能的任務。其他知名的男歌手還包括余天、李宗盛、李建復、洪榮宏、王夢麟、費玉清、齊秦、童安格等人。

根據羅大佑本人所說，這首歌是他在美國完成作曲，至於歌詞部分根據當時參與的創作人回憶，因為羅大佑原來的歌詞版本被認為「主題意識過於灰色消極」，不能全盤採用。錄唱前夕，主辦單位邀集羅大佑、張大春、許乃勝、李壽全、邱復生、張艾嘉、詹宏志等人共同作詞，以羅大佑的版本為主，逐句修潤，才共同改成最後的歌詞定稿，趕上送進群星大合唱的錄音間完成。

專輯製作單位以「明天基金會籌備會」的名義，邀集台灣當時最知名的包括飛碟、喜瑪拉雅、新格、歌林、滾石、鄉城、寶麗金、麗歌等唱片公司參與這張專輯，並由各家唱片公司競標發行權。最後由「藍與白」唱片公司獲得發行。（待續）