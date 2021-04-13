在大陸的時候，因喜歡少數民族文化，曾慕名到湖南苗寨、雲南傣族鄉、四川甘孜藏區旅行，後來去新疆打工換宿，有機會跟新疆當地的哈薩克、維吾爾民族的族人生活過一段時間，對不同民族所展現的各具特色的風俗習慣和風土人情十分著迷...

來到台灣以後，才發現這兒的民族文化也非常豐富多彩，我們和傳統的台灣原住民族，語言、性情、生活習慣和宗教信仰非常不一樣。

我在課堂中接觸到的原住民族同學說話都是慢悠悠的，有自己的漢語文法習慣和特殊的語氣詞，總是對很多事情都無所謂的樣子，包括做小組報告和上課。

當然，他們有很多優點值得我學習，例如總是大方又開朗，好像永遠都不會發脾氣，不熟悉的時候他們會很靦腆，不主動說話，除非有必要為大家服務或助興，才會出聲。

而一旦熟絡起來，他們就會將自己與生俱來的熱情和活力展露無疑，連空氣都能瞬間點燃。

前段時間去台東池上音樂節，第一位表演的就是原住民族歌手，他的聲音裊裊漫漫，深邃遼闊而自由灑脫，將天地、稻穀和人牽成一脈，融在這樣的歌聲中，會不自覺熱淚盈眶。那次以後，我更喜歡從這樣的歌聲中吸取靈氣和養分。

前不久，我在捷運上看到了「娜魯灣文化節音樂會」的表演廣告，這次音樂會算公益活動，有免費入場的名額呢，我立刻安排行程，畢竟自己當初會來台灣讀書，跟原住民族的歌聲有直接關係呢。

# 台北市原住民族合唱團

音樂會當晚演出的主角——台北市原住民族合唱團目前分為基礎班、合唱班和古韻班，依照學院能力及年齡分班練唱，合唱團經常收到邀請，代表台灣去世界各地參加活動、演出競賽，將色彩斑斕的原住民族歌聲和文化傳遞給所有喜歡合唱音樂的人……

這一次音樂會的主題是「六族聯動，原滿呈現」，分別是賽夏族、邵族、葛瑪蘭族、撒奇萊雅族、卡那卡那富族及拉阿魯哇族，而演出者中不止這六族人，表演曲目也不限於這六族的歌，不同的族群聚在一起已是難得，奇妙的是，他們還可以唱其他族群、其他語言的歌謠。

合唱團裡並不全是原住民族臉孔，主持人介紹，其中還有很多「平地」孩子，例如來自客家文化、閩南文化背景的孩子，大家聚在一起，和樂相處，一起學習不同部落的傳統古謠。

開場表演是祖蔀樂舞集撒奇萊雅族的迎賓曲和男女生古調，演出者除了用合唱傳遞情感，還在舞台演出中展現部落的儀式和禮節，在吶喊、呼喚和歌唱中，我們進入了自然與人和諧同一的情境當中。

#可愛的基礎班孩子們

基礎班是國小一年級到五年級的孩子們，我可太喜歡他們了！當他們穿著各色民族服飾、光著腳丫子走上台前，雙手乖乖地垂放在兩邊，將自己的聲音推出來時⋯所有人都屏住了呼吸。

代表母親之愛的卑南族音樂——《媽媽的花環》讓我想起了魯冰花，嘹亮而熱切的旋律催人淚下。阿美族的《娜魯灣宴會歌》熱情而明快，讓大家感受到賓至如歸的喜悅，達悟族《小胖豬》童趣十足，讓人彷彿在海邊，踩著浪花一朵朵。

小孩子的聲音彌足珍貴，除了聲帶基礎，還因為他們的心靈純澈美好，沒有雜質，偶爾的「跑調」或因緊張而微微顫抖，就像天然去雕飾的原石，叫人會心一笑。

#古韻班的長輩們

孩子們表演完以後，出場的是古韻班，我本來以為「古韻」是表演經典老歌的意思，沒想到卻看到一群精神抖擻的長者緩緩走上台來。

她們的聲音不再青澀，經過歲月的沉澱，這樣的詠唱別具深情。其中還有一位頭髮全白的阿嬤呢，我真讚歎她們，自己年老時，是否也能這樣，生活充實而幸福，心靈豐足而美滿？

# 原住民族歌手助興

除了合唱團的呈現，還有原住民族歌手來助興演出，她們表演的基本是流行音樂，雖然唱功一流、也很會帶動氣氛，但在這次音樂會的氣氛之下，流行音樂在兒童天籟面前，很難不「稍顯遜色」。

原住民族音樂的生命力和故事張力，與天地互動而帶來的從內而外的爆發和共鳴共振，實在是技巧滿滿的流行苦情歌曲所差之甚遠的。

#達悟族大男孩的啟示

然而今晚最讓我感動的，其實是兩個身著達悟族服飾的大男孩，達悟族服飾的下身是一條丁字形的白布條，就像內褲的樣子，還露兩片屁股蛋呢！

而站在台上的這兩位男孩，正處最要強的青春期，卻依然可以落落大方地穿上本民族服飾，走上台前領唱，歌聲和神色中透露的自信和堅定，讓我的恭敬油然而生，甚至感到羞愧：

我用狹隘而世俗的眼光去看待他們的穿著打扮，實在是一件很失禮的事。

祝福和希望

為了祝福聖誕月的到來，孩子們還特別準備了福音歌曲，隨著大螢幕的雪花片片飄落，我們彷彿置身於教堂琉璃玻璃窗前，正在祈禱上帝的恩典，獲得心靈的平靜。

天下無不散的宴席，歡唱的時光過得了無痕跡，來到活動的尾聲，全場一起合唱《明天會更好》，所有的演出者都穿著最明艷的服飾擠到台前來，色彩繽紛一大鍋。

在場的族群這麼多，可是在同一首歌的歌聲中，我們沒有任何距離，也沒有無可跨越的差異。

看著台前、台下大家燦爛的笑容、閃爍的眼睛和熱情的擁抱，我知道，歌聲跨越山海，相親相愛的心，所能穿透的，是任何的族群、語言和文化，是任何的誤解、衝突和隔閡。（廖小花/世新大學陸生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。