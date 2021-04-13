年年高考，今又高考。

高考前，一千個擔心，一萬個害怕。

高考中，一支筆寫不盡十幾年的努力。

十年前走出考場的我長吁一口氣，放下千斤重擔，卻不知道另一場人生的困境已悄悄埋下了伏筆。

求職面試被嘲，出身「雙非」（非世界一流大學和一流學科建設大學）的我，真的差勁嗎？

大四畢業，我抱著「雙非」畢業證奔波於各個區的人才市場招聘會，來招聘的大多是中小公司，其中一個獵頭公司讓我隔天現場面試。這家公司在一棟年久失修的大廈裡，只有一間公寓大小，燈光晦暗，桌椅板凳電腦多，三個員工埋頭敲電腦。秘書兼人事主管的女人幾乎都要坐到老闆大腿上，兩人一邊問我問題，一邊嬉笑調情，我匆匆回答了幾個問題就跑了。

吸取教訓後，我決定轉戰各個高校招聘會。

在一所985大學的校園招聘會上，我和名校畢業生們一起在招聘坐席前排隊。眾多知名企業，不僅人才市場招聘會上見不到，就連我本校的校園招聘會上也沒有出現過。

我對照招聘條件，掂量著自己的簡歷，最後決定排隊應聘某知名教育機構的課程老師。前後都是名校畢業生，他們簡歷上斗大的校徽紅得刺眼，讓我一度膽怯想逃。還好，我大學四年專業課穩居年級前三，包攬所有獎學金，大三發表學術論文，教授們對我交口稱讚，考研以三分之差與心儀大學失之交臂，導師勸我調劑回本校，我卻信心滿滿想要進入社會歷練。如今，我抱著厚厚一摞簡歷希望招聘官能看見我四年的努力。

很快排到我前一個女生，我側耳聽見她跟面試官的談話：

「我六級沒有考好，剛過線，這會有影響嗎？」

「沒事，名校出來的，我們相信你的能力。」

到我了，我把簡歷遞上去，面試官驚訝於我為什麼來這裡參加招聘會，簡單翻翻我的簡歷後說：「哦喲，你還考過六級啊？」

我不止考過，我考了六百多分。

面試官沒有在我身上浪費時間，畢竟後面的隊伍已經望不到頭，他把我的簡歷單獨放在一邊，讓我回去等消息，然後石沉大海。

那年盛夏，天熱心寒，社會給我上的第一課是如此深刻。

沾了高中名校的光，順利入職

吃了名校的虧，我在簡歷上把我高中學校加上了。

我雖然是「雙非」本科，但高中卻是實打實的名校，全省都能叫得響噹噹的那種。因為高考失利，我總是羞於提及，乃至忘記在本地應聘，名校高中也不失為一大優勢。於是我收起那一點羞愧與自尊心，大剌剌地把高中學校和獲獎經歷塞進簡歷中。

事有湊巧，我抱著無望心態投的一家出版公司竟電話邀我面試，面試中與面試官閒聊，竟發現我倆是高中同門，沾著這層光，我順利入職出版公司。

後來與出版社主編見面，師兄殷切地介紹我是某某高中畢業的，主編隨即又問本科畢業院校，師兄不說話了。我尷尬地接過話頭，禮貌地回復主編，主編「哦哦哦」了幾聲沒有接後茬，倒是說起了自己的母校，是本地一所以文科著稱的211院校，主編一再強調自己是高考剛恢復那幾年的本科生。「那時候大學生多金貴，名校畢業的更是鳳毛麟角……」我和師兄點頭如搗蒜，附和聲不絕。出門，師兄說：「以後還會經常聽的。」

參加工作後，我發現同事都是有小群體的：老鄉群、已婚群、名校群，非名校生有群體嗎？沒有，非名校生只要別人不問，不自報家門，沒有人想知道你來自哪個二三流的大學，在一眾「985」本碩博連讀的大牛面前，我只能慶幸自己高考少那麼多分還能跟他們同一屋簷下幹活吧。

千帆過盡，沒有放過我的是自己

在出版公司，我從零做起，托關係、找作家、厚臉皮約稿、磨稿，每天下班我的工位一直是最後熄燈的，沒有高學歷和名校支撐，我能做的就是埋頭苦幹。勤勤懇懇工作幾年後，我終於拿到幾個項目，做起了負責人。

以為到了管理層就算闖過了以名校學歷論英雄的階段，我漸漸變得自信開朗，能與同事們談三五玩笑，主編也注意到我的轉變，轉頭帶我參加一些作家交流會，拓展人脈。在一次交流會上，主編帶我認識一位出版社的圖書責編，我們曾有項目合作，但從未見過面，一直是主編在中間搭橋溝通，這次見面，我倆交換了聯繫方式，我看到他的微信頭像上赫然出現了我大學的校徽，非常驚訝，問道：「您也是XX大學畢業嗎？」

「是我母校啊！」他很是從容。

他對我的主編說：「我們倆是校友啊，你怎麼不早點跟我說呢？」

主編笑了笑，沒有回答，倒是轉頭對我說：「你這學校又不是太好，我怎麼會到處說嘛，你能理解吧？」

我也淡然一笑：「理解理解，可惜我不是北大畢業的，要不就天天把畢業證頂頭上了。」

曾經對自己一紙畢業證書充滿鄙夷，閉口不提母校；曾經一門心思要考研，只為一圓名校夢；曾經把名校畢業列進找對象的條件，對非名校的介紹對像一律回絕……這一切的一切，在我看到那位責編的頭像時猛然頓悟：我一邊排斥那些以名校論成敗的人，可自己不也正在被慢慢同化嗎？我一邊抱怨別人看不見非名校畢業生的閃光點時，自己不也拒絕瞭解和我一樣的人嗎？無法認同自己，何談瞭解別人？

我不能逆轉時間，回到高考考場修改幾個因為粗心犯下的錯誤，但我可以努力一點，堅持學習、多多實踐，用能力彌補學歷的短板；我不能阻止別人看低我的學校，但我可以大膽一點，為辛苦養育我四年的母校正名，她已傾其所有，為我的人生加磚添瓦；我不能抵制「非985、211不予錄用」的招聘潛台詞，但我可以少一點玻璃心，不怨天尤人，不傷人傷己。

「往者不可諫，來者猶可追」，沒有出身名校是對我過去的評價，並不代表未來。今年的考生們，願你們金榜題名，走上康莊大道，如果沒有，也不要灰心，願你永不放棄努力，因為人生遠不止這一場考試。

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