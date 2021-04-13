海軍在去年五月十四日完成標售，計劃將十一年前除役的中海軍艦交與廠商以廢鐵拆解處理。而一群海軍退伍軍人和民間的軍事愛好者，大聲疾呼海軍當局「刀下留艦」，期待有更好的方式來善待這位在台海征戰多年的「沙場老兵」，而近日獲悉總算有了正向的轉機！

話說抗日戰爭勝利之際，美國海軍將其大量的現役軍品，以剩餘物資的名義贈送給盟邦。其中有些原先準備用以登陸日本主島的兩棲登陸艦艇（包括曾參加過一九四四年六月歐洲戰場諾曼地登陸者），分批轉送給了戰時幾近全軍覆沒的中華民國海軍。中華民國海軍將這些贈援的四種不同型別的兩棲艦艇，分別命名為中字型大小（LST，戰車登陸艦，Landing Ship, Tank），美字型大小（LSM，中型登陸艦, Landing Ship, Medium），聯字型大小（LCI，步兵登陸艇, Landing Craft, Infantry），和合字型大小（LCU，通用登陸艇， Landing Craft，Utility）， 這四級軍艦的首字合起來恰為「中美聯合」，標誌著當年中華民國與美國合力抗擊日寇的堅實盟友關係。其中的中字型大小戰車登陸艦，憑藉著四千八百五十噸的滿載排水量，在一九六○年代兩艘美制船塢登陸艦中正艦（LSD-191，Landing Ship, Dock）和鎮海艦（LSD-192）入伍前，一直是中華民國海軍排水量最大的兩棲登陸艦艇。

回首一九四五年十一月，中央海軍訓練團在山東青島成立，由美國海軍手中接收的頭八艘中字型大小軍艦，分別命名為中海，中權，中鼎，中興，中建，中業，中訓，中基，取其「海權鼎興，建業訓基」之意。中海艦（舷號LST-201，中字型大小軍艦的舷號均為2開頭）作為中字型大小的首艦，在抗戰勝利後的新海軍序列中，自然是意義非凡。爾後，一九五八年金門八二三炮戰期間，中海艦在金門島南側的料羅灣搶灘運送補給物資時，遭到人民解放軍魚雷艇隊奇襲，該艦在鄭本基艦長（後升為海軍中將）指揮下沉著應戰，以軍艦上配備的四十毫米雙聯裝快炮還擊，雖艦艉中雷受損，但竟擊沉了兩艘人民解放軍的魚雷快艇，這款海軍支援艦艇能有如此佳績，不愧博得「功勳艦「之名，在中字型大小的手足之間也是唯一有此殊榮者。

再者，一九四六年底，國民政府首次派遣了海軍特遣艦隊前往南海諸島進行勘查劃界，宣揚國威。特遣艦隊的成員除了由甫從美國接收返國「八艦」序列中的太平艦（DE-22，護航驅逐艦， Destroyer, Escort），和永興艦（PCE-42，改裝的巡邏炮艦，Patrol Craft, Escort）以外，同屬於中字型大小家族的中業艦和中建艦，以其龐大的運載能量和充裕的淡水水箱容量，正好作為任務艦隊的補給船之用，所以毫無懸念地雀屏中選，一同偕行南海海域。豈料，西沙群島中的永興島，中建島，和南沙群島中的太平島，中業島即是以這四艘任務艦隻命名，故而名留青史。中業艦和中建艦的名聲因此還超越了大師兄中海艦。

據悉國民政府海軍和招商局，在二次世界大戰後從美國海軍共接收了約六十艘的中字型大小同級軍艦。國共內戰期間，各艦命運不盡相同，除部分觸礁沉沒，或戰火損毀外，幸存者分別服務於兩岸政權的行列裏。而繼續效忠中華民國海軍的中字型大小軍艦，在國民政府遷台後又承攬了登陸備戰演習、外島運補人員和物資、以及遣送大陸偷渡客等的任務，所以每一艘軍艦的背後都有功業彪炳的海上奇聞軼事可供分享，也承載了無數代海軍官兵揮灑的汗水和凝聚的情感。

當我在海軍活躍的一年十個半月兵役內，中華民國海軍仍保有大約二十二艘中字型大小軍艦（包含一艘改為LCC-1高雄軍艦，作為登陸指揮艦之用，Amphibious Command Ship），全隸屬於海軍一五一登陸艦隊麾下。這些艦隻雖然自一九四○年初期在美國海軍服役起算，在當時已屆臨知天命之齡，但是經歷過艦艇延壽的「興中計劃」拉皮整容一番，將船殼換修，電氣系統升級等，它們在台海上執行各項勤務時還是虎虎生風，老當益壯！再加上中字型大小軍艦艦艏的艙門是向左右兩側開啟，以便放下坦克艙內的車輛斜道供車輛進出，狀似張口大笑，所以還博得「開口笑」的諢名。

我曾有幸三次因任務需求登上中字型大小艦艇。第一次在海軍新兵訓練中心當學兵時，學兵們頂著南臺灣的八月豔陽步行到左營軍區東登碼頭，登上一艘中字型大小艦艇端坐在甲板上，進行一趟大約三個小時的出海見習訓練。第二次則是在參加為期三天的海軍艦隊三民主義講習班時，艦隊司令部將停靠碼頭的中建艦作為參訓學員的「海上浮動」餐廳（住艙則是由AP-522凌雲艦來擔綱，AP為Auxiliary Provisions的縮寫），我曾在它敞開的坦克艙內補充「糧秣」，完成早午晚三餐。最後一次則是當我所屬的艦隊作戰單位，由西岸左營基地移防到東岸花蓮基地時，乘坐中權艦相偕度過了一天一夜的海上時光。

在那次移防的行程中，我才真正算是和中字型大小軍艦進行親密接觸。我們一早由左營軍港出發，朝南航行。中字型大小軍艦為平底船身，所以晃動幅度比驅逐艦厲害得多。黃昏時分我們由巴士海峽轉入太平洋之後，由於受冬季東北季風影響，海象不佳。而我當天稍早在艦上享用過正常的午餐後，晚餐則不敢取食，避免暈船的反胃感覺引起嘔吐。是夜在風浪達到最高點時，我強裝鎮定地躺在中權艦後方住艙的吊床上，但就像是乘坐無止境的雲霄飛車般的晃動，心臟都要蹦出來了，同行的許多同事已吐得人仰馬翻。

在中字型大小艦艇後方的住艙雖有吊床可睡，但是該處距離軍艦主機位置太近，隆隆的發動機運轉聲和住艙空氣中彌漫的重油味，讓人無法成眠。我走下樓梯到底部的坦克艙，想效法另一群同事一道睡在坦克艙內運載的貨櫃頂上，不料即便坦克艙的空氣質量稍好，但船身上下晃動幅度竟是如此巨大，加上軍艦乘風破浪前行時，艦艏直直撞上海浪所爆發的巨響在偌大的坦克艙內回蕩，讓人更覺不適。最終我還是選擇回到了住艙的吊床上，將自己的水兵背包簡單地固定在下層吊床，自己躺在中層吊床，而瓶裝礦泉水和蘇打餅乾則置於上層吊床。如此一來當未進晚餐的饑渴之感來襲時，雙臂往頂上一伸，便得以攝取少量的鹼性蘇打餅乾，可收點饑止渴之效，並得中和胃酸之益，從而避免胃部過度翻騰造成的嘔吐感。此項悉心安排在「黎明」來臨前難熬的數個小時內，將自己的小小世界，都掌握在雙臂可及之處。

而在睡夢中驚醒，想到艙外呼吸一些新鮮空氣，順便感受一下海風吹拂的涼意，豈知一走出艙門到了舷邊的外走道，只見在中權艦艙面燈火管制之下，艙外黑暗的程度竟然伸手不見五指，想想若不幸在夜間因船艦搖晃而掉入海中，那可真是叫天天不應，叫地地不靈！我趕忙退入艙內，不敢在外久留。艦上水兵生活之艱辛，實在不足為外人道矣！

最後言歸中海艦的近況。原先海軍以沒有經費預算來回應社會對保留中海艦的請求，所幸文化部從善如流將該艦認定為文化資產，在數周前方才披露計劃於修復該艦後，將永久展示於台南市安平區的林默娘紀念公園，與在附近同為海軍退役的德陽軍艦（DDG-925飛彈驅逐艦，Destroyer, Guided Missiles）相伴，此番安排或許是這位台海英雄「解甲歸田」後最佳的歸宿吧！