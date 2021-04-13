美國參議院4月8日重磅推出全面對抗中國的《2021年戰略競爭法案》，涉台內容是這部法案的重要亮點，包括承認台灣是美國印太戰略的重要組成部分，主張向台灣定期轉移防衛裝備，以提高台灣防衛能力，要求在與其他國家交往的同樣基礎上與台灣展開交往，不得對美國政府機構與台灣政府同行直接和例行互動施加任何限制等。4月14日，美國參議院外交委員會將對該法案進行討論和投票。

緊接著4月9日，美國國務院也公布更新對台交往準則，循此美台官員將能前往對方官署拜會與洽公，美方官員也得以參加雙橡園的活動。蔡政府當然額手稱慶，隨即表示欣見鼓勵台美更緊密交流的相關作為，並期盼未來促進更多互動。

只是美國國務院聲明寫得很簡短：頒布新的對台事務交往準則，鼓勵美國官員與台灣官員交流，反應美台深化的「非官方關係」。儘管美國國務院按照慣例，不會公開美台交往守則的全文，不過，根據英國《金融時報》揭露，揣測這次隱而未發更新守則的內容包括：

一、美國行政官員可以在聯邦政府的建築內接待台灣的行政官員，可以進入台灣的代表處（經濟文化辦事處）會見台灣同行官員。二、美國行政官員可以參加在雙橡園舉辦的活動（由於雙橡園為台灣官方所有，過往這裡主要是招待國會議員或其助理為主，或者無法公開大多數的行程）。三、美國官員可以使用印有美國政府紋章的書信格式與台灣官員溝通。

布林肯把蓬佩奧在卸任前廢除的台美交往規則再次「成文化」，雖然仍強調「非官方」關係，但就算不是「全官方」至少也是「半官方」，對台美關係象徵性與實質意義都是大躍進。職是之故，對美方官員來說唯一的限制就是不能夠參加會影響「一中政策」的活動，以後美國怎麼重申一個中國政策，只是「放屁安狗心」。

美國參議院與國務院一搭一唱，到底是愛台還是害台，抑或愛之適足以害之，美國智庫昆西研究所東亞專案主任史文指出，美國若明確宣示防衛台灣，加上結束美台接觸的限制，將把中國逼到牆角，非但不能威懾，反而提高衝突的可能性。北京方面則認為，未來拜登政府在中美對抗上仍會續打台灣牌，會利用台灣問題對中國進行牽制，儘管美國重申會堅持一個中國政策，但仍不能排除美國會不斷挑戰一個中國的底線，以致台海更不穩定、更不安全。

如今，美台關係vs.兩岸關係的比重完全失衡，變成扭曲的不等邊三角形，蔡政府以及台灣民眾應該擔心的是，中國大陸無法直接對遠在太平洋彼端的美國出氣，只能回過頭加強下重手修理近在眼前的台灣，陸客不來、經濟制裁、外交攤牌、軍機擾台、軍艦繞台，現在連遼寧號航母都隔三岔五前來，是否得不償失，可以衡量計算一下。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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