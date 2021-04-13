日前我國軍媒體《青年日報》報導了海軍登陸艦赴澎湖運補時，意外地曝光了由我中科院自行研發、可偵測到共軍殲-20隱形戰機的雷達車照片。有媒體指出該報導引發美方關切，我國防部長邱國正亦表震怒。其後，國防部很快即表示，「絕無美方關切、部長震怒情形」；對於外傳該報社長孫立方上校將被調職乙事，「國防部目前並未證實此項人事異動，孫仍具備晉升將軍資格，目前確仍無軍官因雷達車案遭受行政懲處」。吾人欣聞國防部立即的澄清，也很高興知道邱部長並沒有震怒，也不至於會「辦人」。

邱部長是筆者於民國61年8月在陸軍官校一起入伍的同學，他的軍旅生涯歷經軍團指揮官、後備司令、國防大學校長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主委及國安局長等重要職務，經歷可謂相當完整，也是軍人的「人生勝利組」。在他接任國防部長時，曾被監交的政務委員羅秉成形容是學養豐厚，術德兼備，和不可多得的高階將領及政務人才。邱部長今天能夠達到以軍人為事業的最高峰，也是他應得的。

還記得多年前網路上流傳一張邱國正在退休後與夫人牽手坐在捷運車上角落的照片，十分溫馨感人，也顯示他的平易近人。甫接任國防部長後，他即走訪基層、視導北部駐軍；同時也要求部屬「不用什麼事都要向他報告」；另據稱，邱接任部長時是隻身赴任，未自國安局帶走幕僚；凡此均展現他充分授權、分層負責，勇於任事的積極工作態度。

不過，邱部長的任事風格似乎也有需要調整之處。首先，他曾在紀錄片《孤軍》受訪中，提到96年台海危機時，與就讀國中兒子的對話；他說：「台灣發生戰爭，你只有兩個選擇：一個，在家裡面等老爸光榮歸來；一個，到戰場上去找你老爸屍體。」如此悲壯言語，實在令人動容。然而此言也充分說明戰爭的可怕與殘酷。

不過，邱部長在答詢立委「如果中共武力犯台，我們能撐多久」時，卻回答「你想打多久，我陪你打多久」的豪語，讓人感覺好像國軍已經有充分準備與共軍對幹。這句話讓人聽起來「很爽」，尤其是涉世未深的年輕人，但用更加正面的言語回答不是很好嗎？古人云：「以小事大以智」，主持政務者尤其是軍務，應該時刻想到要如何「避戰」及「改善兩岸關係」，這才是人民與國家之福。

（作者為大學英文講師）

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