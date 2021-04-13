台灣法治正面臨嚴峻挑戰！無良富商翁茂鍾先前爆出法官集體接受賄賂，繼而再扯警察集體包庇放水的醜行、台鐵太魯閣號出軌事故也讓無良包商李義祥官商勾結弊案現形……才剛剛為台鐵事故罹難者降半旗哀悼國殤，小英總統此刻卻擔心臉書「觸及下降」，憂心掉粉顯得十分突兀。

無良富商翁茂鍾、包商李義祥不法的共同點，背後都扯出龐大的官商勾結弊案，這些特權結構最終為禍百姓，前者靠司法官撐腰逼死銀行員一家，還敢登報威脅控告新聞記者；後者造成太魯閣號49死216傷重大事故，這正顯現政府官箴崩壞，小英上台5年滿口改革，責無旁貸，如果再拿中國威脅論、馬維拉當圈粉藉口就難看了。

現階段責怪台灣法治不彰，實與行政院長蘇貞昌「有政府 會做事」的大內宣主旋律扞格不入。聽慣了網軍1450帶風向，看慣了哏圖治國好棒棒，小英若是感受到「掉粉」危機尚為時不晚，臉書「觸及下降」是因為民進黨執政一蹋糊塗，網民再也挺不下去了。

1994年趙少康參選台北市長，台北市街頭爆發無線電計程車運將打群架，趙少康登高一呼無論支持的運將或反對的運將「統統抓起來」，展現維護「新秩序」的豪氣與魄力，安定老百姓的心。「統統抓起來」這句話也成為趙少康縱橫政壇的名言。

看看政府這般的亂象，再看看小英「升官發財請走別路」，諄諄教誨、循循善誘結果一點也沒有用，何不拍桌一怒「統統抓起來」，民意所趨、心之所向，一定群起圈粉，必不勞大內宣！

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