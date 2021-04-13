大陸最近有一種聲音，認為「解放軍已經做好派戰機飛越台灣上空的充分準備，在美台勾連升級的情況下，這一行動隨時可以祭出」。另外還稱，為了給台灣極限施壓，使用軍事手段解決台灣問題，這是大陸的真正王牌。

在美中台關係極度緊繃的情況下，這樣的言論，不僅不合時宜，也讓人心驚膽跳。尤其是習近平不久前在福建倡議對台要「以通促融、以惠促融、以情促融」的談話下，這時反向的主張更顯得突兀。

試想，解放軍派戰機飛越台灣的目的是什麼？在中共中央沒有放棄和平統一的前提下，使用軍事手段解決台灣問題，雖然不代表中共中央的想法，難道不是在給中共添亂？

台灣才宣示共機只要進入台灣領海12浬，該開火就開火，此時派共機飛越台灣或使用軍事手段解決台灣問題，必然會釀起一場戰爭。而這種作法不管是要測試台灣人民護台的意志，或是美國保衛台灣的決心，都會讓台灣問題更變成一道無解的習題，實在不值得大陸一試。

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