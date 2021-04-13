促轉會要求地方移除威權象徵銅像，北市有97座被列入，拆除進度緩慢。市議員林穎孟痛批，市府態度消極敷衍，用「開後門」手法讓學校免拆威權銅像。
北市教育局表示，副市長彭振聲有給兩個處理選項，第一是在有修建工程時剛好有經費可以移除，第二是銅像上不要有「禮義廉恥」、「永懷領袖 」等威權文字。
蔣公銅像是不是威權象徵有待商榷，但「禮義廉恥」什麼時候變成威權文字了？2700年前管仲就已提到了，「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡」，歷代都將其列為立國之根本，何錯之有？
命令下達後，有23所學校回覆銅像文字為「禮義廉恥」，未涉及威權，僅8校移除。給這23所學校鼓鼓掌，你們維繫了中華固有文化之道統，沒在意識形態下低頭。
蔣公銅像該不該拆，見仁見智，退輔會主委馮世寬說得好，｢銅像在那不會講話、不會走路，也沒人膜拜，若拿走，台灣歷史會少東西，應讓全世界看到台灣人包容歷史，功過由後人評斷。｣
有沒有人膜拜是另回事，功過是非也不是誰說了算，歷史自有評斷。
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