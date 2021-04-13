2020年10月，美國政府宣布出售台灣一批「岸置型魚叉反艦飛彈」，包括發射車與相關彈種約23.7億美金（約新台幣678.46億元），但根據4/8的新聞顯示，國防部編列相關的採購預算約500餘億元，但國軍卻只能買到近1/3的數量，換言之若要將總數買齊，整筆軍購案至少超過一千億新台幣。

關於這筆軍購，客觀來說已凸顯出四個問題。

首先，美軍的魚叉反艦飛彈，無論在射程、速度、尺寸等各方面的性能均和中科院所研發/生產的雄風二型反艦飛彈類似。兩款飛彈皆為「次音速」反艦飛彈（飛行速度約0.8-0.9馬赫），魚叉飛彈的射程約在130公里，我國的雄風二型反艦飛彈的射程約在150公里，由此可見兩款飛彈的性能不相上下。

其次，魚叉飛彈因出產時間已超過40餘年(首批於1979年生產)，相關的改良計畫種類繁多，然而讓人遺憾的是，原先預期國軍所採購的魚叉反艦飛彈，應為最新改良款的彈種，其射程超過250公里。但根據美方資料顯示，台灣採購的這批魚叉飛彈（型號為RGM-84L-4 Block II），射程僅有130公里。

相比之下，美國近期販售給芬蘭的魚叉反艦飛彈，具體型號為「RGM-84Q-4 Block II+ ER」增程型，射程超過250公里。號稱最挺台的美國政府，應該販售比中華民國所研製的武器、應比芬蘭精良，或是讓國軍獲得與美國盟邦同等級的裝備，但現實似乎並非如此！

再者，嚴格說來，武器自製從兩蔣時代正式開始，當中山科學研究院成功開發出雄風二型反艦飛彈時（1988年），美方不但刻意解禁對我國販售的魚叉反艦飛彈（海軍版），甚至遊說我空軍採購空射型的魚叉反艦飛彈，在此機緣下，中華民國海空軍皆有採購美製的魚叉反艦飛彈，這不但使得我國在自製武器中產量受限，也連帶壓縮我中科院研發人員的心血。

最後，魚叉與雄風二型反艦飛彈是否為優質武器？客觀來說兩者性能不分軒輊，唯一的差別在於，雄風二型反艦飛彈是我國相當重要的國防自主裝備，當國軍努力建軍備戰，相信國人不會有太大的反對聲音；但最氣憤的在於，當國軍具備與美軍同等級的裝備時，不但刻意遊說軍方採購，所販售給國軍的裝備，其性能與美國盟邦仍有一大段差距，而所有的委屈自然得由全國民眾買單。

以中華民國國力而言，武器自製是一條相當艱辛的道路，稍有一些不錯的成果，美方即透過政治遊說的模式說服國軍採購，誠然向美軍軍購以為常態，但最讓人遺憾的是，台灣的主政者似乎頻頻買美國的帳，刻意透過對美軍購，來過度渲染美國極度支持台灣的假象。在此必須嚴肅的說，台美的政治想像固然很美好，但現實政治畢竟是殘忍，面對眼花撩亂的軍購新聞，國人應秉持著從嚴的態度監督政府才是道理！

（作者為國家安全青年智庫研究員）

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