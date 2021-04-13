孩子今年考大學，以為學測結束可以輕鬆一下，不料問題才開始。

先說孩子的好友吧。因為家境不好，那孩子白天上高中，晚上在補習班打工，極是辛苦。學測結束後，他有些灰心的說，依照他的經濟能力，實在無法去參加幾所學校的二階段面試或考試，因為光是一個科系的報名費用，平均一個要1000元，一個學生可以選擇6個科系，那就要6000元，而如果遠的學校，像清交在新竹，成大在台南，東華在花蓮，參加面試的車費加住宿，一個地方至少3000～4000元，他實在負擔不起。（想想，他打工的時薪才180元，要打工多久啊？）

我跟孩子說，我們幫他接送一下吧，看他的系所再決定怎麼辦。但這只是一個孩子，全台灣多少弱勢的孩子，他們的教育機會，是在多麼不平等的處境下，被犧牲了。更不用說，頂尖大學多在台北，中南部弱勢的孩子，要有多少錢才能北上應試呢？

大學入學辦法之複雜，我這一次也見識了。為了給沒有經驗的父母了解，此處容我介紹一下，簡單說，現在稱之為「大學多元入學」主要分三種（此略特殊選才、單獨招生和原住民專班獨招），第一種是繁星推薦入學，第二種是個人申請入學，第三種叫考試入學分發（就像以前7月初的大學聯考，考完填志願然後分發）。不論繁星或是個人申請，都要先參加1月的學科能力測驗（簡稱學測），以此分數，作為繁星推薦入學或個人申請入學的第一道門檻。

繁星推薦入學規定嚴格，並由高中校方推薦報名，因此申請的不多。絕大多數的孩子會參加第二種「個人申請入學」，然而，學測分數並非百分之百採計，各大學系所，有自己的遊戲規則，首先各系所可自行決定採計什麼科目（如英文、數學、國文等）加重計分。其次，學測分數與書面備審資料，第二階段面試或筆試分數占多少比重（如30%、50%），各校各系不同，所以申請的同學要自己搞懂。

當然最難的是找落點。每個學生只能填6個志願，如果你都填高了，可能被刷掉；但如果填低了，那是自己吃虧。你只能依自己的興趣，選擇中間較有可能的。但各校各系的辦法不一樣啊，那怎麼辦？只好像賭博一樣碰運氣。

然後，還有書面審查資料。每個校系規定不同。有的要自傳，有的要問答，但這種資料寫得好不好，會影響大學評審的考量。於是，新的行業誕生了：幫考生寫一份漂亮、豐富且完美的履歷。一個大學教授告訴我，他本來以為某個學生履歷漂亮，可以作為人才培育，不料學生後來跟他說：老師，這都是可以找專業代寫的，網路上隨便一搜就有，一份書面審查資料4000到6000不等，4份統包還有特價。

1月下旬學測，一路折騰，歷經找落點、報名、繳交書面審查資料、二階段面試或是筆試，到五月初放榜，如果沒上，只能努力準備7月初的指考，但所剩時間已經不多，名額也有限。想想，教改教改，就為了改成這麼花錢折騰的歷程嗎？

更可怕的是，明年開始，將以「學習歷程」為主要依據。也就是學生在高中學過什麼專業，有參與過什麼活動的資歷等，會是最重要的考量。所以現在，已經有補習班在招生，他們打的旗號就是：從高一到高三，幫你規畫3年學習歷程，讓你到時候有漂漂亮亮的履歷，去申請大學，無往不利。費用，從幾萬元到十幾萬不等。

現在，你有發現問題了嗎？這樣的教育，是靠錢堆起來的資歷，學生的學習主體在那裡？而弱勢的、窮人家的孩子，站在不公平的起跑線上，根本沒有公平競爭的機會。這樣的教育改革之路，是為誰而開？我不時懷疑那些舉教改大旗的專家學者，你們的孩子和台灣此時大多數的孩子一樣成為教育實驗白老鼠？或是你的孩子早早就到國外留學？

這樣的教育改革，難道不是為富人而開？這是不是加劇貧富不均的階級欺迫？我不禁要問：教育之路，到底為誰而開？

（作者為作家）