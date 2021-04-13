美中阿拉斯加會談，中共中央外事工作委員會辦公室主楊潔篪一句「中國人不吃這一套」，激起大陸網民無比的愛國心，被視為「戰狼外交」的經典之作。但事情都有兩面，大陸戰狼外交做過了頭，也激發各國的警惕與防備，恐將得不償失。

美國總統拜登上任後，由於共和黨強烈抵制，對中強硬本來只是不得不的選擇，但戰狼外交激起美國人強烈的反中情緒，反而成為拜登推動施政的利器。無論是1.9兆的紓困預算或超過2兆的基礎建設法案，乃至其他旨在抗中的措施，都可看到拜登運用美國人的反中心態，使共和黨不敢不支持。猶記得去年美國大選時，大陸曾有「川建國」與「拜振華」之說，現在看來，應該加上「習助美」才對。

大陸處理新疆棉問題是另一個例證。大陸原以為憑自身龐大市場，足以迫使這些國際品牌屈服，殊不知中國以外的市場更大，光是美國市場就比大陸大3倍。北京的做法等於要他們在市場之間選邊，但歐美社會的企業責任意識高，大陸的抵制更刺激消費者與股東去監督企業。加上大陸人民對抵制「口嫌體正直」，所以至今幾乎沒有一家國際品牌妥協，官方最後只能唾面自乾，設法引導降溫。

戰狼外交的另一個風險是，面對美中兩強博弈，許多國家都面臨選邊站的壓力。但不像大陸是採一黨專政，這些國家很容易隨著選舉結果改變對外政策，一旦出現政黨輪替時，戰狼外交就變成反中的催化劑，使大陸的外交處境陷入被動。

以南韓和菲律賓為例，過去幾年由於執政的文在寅和杜特蒂走傾中路線，大陸在東北亞和東南亞都出現難得的外交機遇期。上周南韓地方首長補選結果，在野黨獲得壓倒性勝利，執政黨則是慘敗。這場補選被視為總統大選前哨戰，一旦明年3月大選再度變天，保守派上台後勢必改變南韓外交路線，甚至不排除加入美日澳印組成的「四方安全對話」，隨時可能成為大陸的夢魘。

菲律賓的情況也類似。近來菲中之間因為南海島礁問題交惡，引發菲國強烈反中聲浪，迫使杜特蒂發表強硬聲明，乃至恢復與美國的聯合軍演。明年5月菲律賓總統大選就要登場，屆時如果反對陣營獲勝，菲國外交政策可能跟著改變，回到艾奎諾時代的親美路線。

還有日本，今年3月大陸實施「海警法」後，已使日本對華政策出現變化。本月16日美日高峰會舉行，據共同社報導，兩國領袖的會後聯合聲明將會表達對中國人權問題的關注。另一重要觀察點是，日本會否同意美軍在日本列島構建部署導彈，一旦成真勢必引發北京強烈反應。但在大陸「戰狼外交」的刺激下，拜登聯合盟友抗中逐漸奏效，日本遲早會被迫作出重大抉擇。

就連歐盟看起來也不太妙。在新疆問題引發的制裁與反制裁之後，歐盟已經停止審議中歐投資協定，日前習近平與梅克爾通話，呼籲歐盟真正實現「戰略自主」，不要被美國牽著鼻子走。但梅克爾即將下台，今年9月德國大選，她所屬的基督教民主聯盟即使再度獲勝，繼任者也未必奉行梅克爾的傾中路線。大陸苦心經營的「聯歐制美」策略，最後很可能功虧一簣。（作者為信民兩岸研究協會理事長）