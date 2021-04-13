黃姓退休員警前年反年改在彰化向總統車隊陳抗，被依妨害公務及傷害罪嫌起訴，彰化地院查出時任員林警分局長洪文宏指示員警「假摔」再逮人，判黃無罪。聽聞這樣的情事，令人質疑台灣到底還是不是一個民主法治的國家？

憲法規定人民有集會、言論之自由，台灣歷經3次政黨輪替，人民對政府的政策不滿，向執政者提出抗議、陳情，已屬常態，過去民進黨在野時，也三不五時率領群眾走上街頭。

蔡英文2016上任後，曾經對民眾說：「不要怕跟政府打交道，不用太溫良恭儉讓，如果講一次聽不見，可以大聲講第二次，若第二次還是聽不見，你可以拍桌子。」但是她現在連汽笛聲都不想聽到。

台灣的民主從民進黨執政以後就一路倒退，過去他們堅持的言論自由、集會自由不斷受到打壓，中天被關台、假借《社維法》查水表就是最典型的例子。現在執法人員上行下效，為了討好執政者，警分局長竟然可以指示下屬構陷陳抗者，簡直令人髮指。

內政部警政署不能繼續護短，僅調動洪文宏職務，不足以生懲戒之效，洪濫用職權指示下屬為逮捕、羈押之行為，已涉犯瀆職、妨害自由等罪嫌，必須移送調查、嚴加懲處，才能保障人民合法權益。

判決書中提到：「確保少數人的聲音能被執政者及其他多數人聽見，正是民主社會最可貴的價值。」在此奉勸民進黨，執政莫忘初衷，否則民怨必將如潮水般反噬。

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