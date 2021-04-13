一名海軍運補艦輔導長，就其運補的國軍「雙基雷達車」進駐澎湖，寫了一篇報導，刊登《青年日報》，被以誤觸軍事洩密究責，據聞，從社長孫立方到海軍基層，近百人受到處分，一時風聲鶴唳，雖然，事後國防部澄清部長沒震怒這回事，但也引起對岸的矚目。

殲20是老共第5代戰機，不但火力、偵蒐力、視距外打擊強過我F16V，還因具隱形功能，避開雷達追蹤，如果，因此遭到我方破解，殲20將失去最大的戰鬥價值，成了沒穿衣服的國王，連老美引以為傲的F35、F22等系列5代機，不都成了弱機？我們還有必要跟老美買那種除了隱形外，其他近戰功能不比F16V強到多少的F35？此事非同小可。

日昨《環球時報》總編輯胡錫進發文表示，這是一個精心謀畫的情報戰，目的是在傳遞一個很可能是虛假的威懾訊息，「台軍這幫井底之蛙想耍點小聰明就把大陸嚇住，太逗了！」事情是否真如老胡所說情報戰，以此廉價換取中共駐紮在距台僅500公里的衢州機場不敢蠢動？如果以該款雷達車曾在我國防武器展示過而論，應該已不算機密，頂多文章暴露了部署位置，功能上有所不一樣的著墨。

整起事件，到底是胡錫進說的對？是我國防部搞了一個情報戰虛擬故事，事先套好招，在對付殲20丟出一個不用花大錢便宜的「空城計」？真洩密將計就計來個以假亂真，神出鬼沒嚇人？ 片面之語的「胡言」和國人武器精研，哪一個可信，交由各自解讀，在此僅就國軍政治作戰六大戰法：情報戰、心理戰、文宣戰、謀略戰、組職戰、群眾戰看，如果，胡錫進的說法正確，以政戰的輔導長執筆，直屬國防部的《青年日報》刊登，美方提出究責，可說將政治作戰六大戰法中的情報戰、心理戰、文宣戰、謀略戰，綜合發揮到了極致。

《青年日報》在市面是唯一買不到的報紙，發行也只在軍中及各政府機構或圖書館，該報為了增加讀者，鼓勵軍中袍澤投稿，這次「洩密事件」，《青年日報》終於成了偏綠報社報頭新聞，即使是真的如媒體所報，《青年日報》凸槌，幾天下來，該報不是總算打贏了一場另類文宣？如果能以此蠱惑對岸情報錯誤判斷，國防部當然收穫的缽滿盆滿，能是壞事？

（作者為前聯勤留守署政戰部主任）

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