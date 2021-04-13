亞洲週刊針對「觸及下降」說文解字，並以注音寫出「執政無能」嘲諷蔡政府。(圖 翻攝自亞洲週刊臉書)

台鐵太魯閣號事故49死、200多人受傷，責任還在釐清中，罹難者頭七剛過，蔡英文總統上周六臉書竟發文關心自己的觸及率。國家元首執政如此沒溫度叫人心寒，而且PO文引發爭議後，蔡總統就是不撤文，因為她已不需再競選連任，再多的民怨奈她何？

臉書運算法修改後，網紅最焦慮的就是觸及率無法提高，沒想到蔡總統竟扮起最大咖網紅，在臉書PO文呼喊粉絲「不用怕臉書觸及率低看不到資訊，下面連結都加起來」，極力號召大家加入小英的Line官方帳號，並追蹤她的IG、Youtube頻道。

小英的臉書當然不會是總統自己PO文，而是小編代總統操作，不論小英事前是否知情，網路世界PO文一出就是本人的意思表達。因此10日下午7點59分文一出，立即引發各界異議。近日缺水問題日益嚴重、F5E戰機失事原因還在調查，且太魯閣號事故罹難家屬治喪中，總統怎有閒情逸致化身網紅討拍？

在國家多事之秋，蔡總統的PO文再次印證文青網軍治國，無視太魯閣號事故49條冤魂，凸顯蔡總統面對國人傷痛的冷感，難怪她談及此事必定毫無溫度地照著稿子念，無法將心比心，連最基本的人性關懷都沒有，更談不上身為總統民胞物與悲天憫人的高度。

蔡總統的小編如此積極幫她經營臉書，呼喊粉絲，原因無他，民進黨2020選舉大勝靠的就是網軍發揮到極致，嘗到甜頭的民進黨，如今不只中央網軍當道，綠營縣市政府同樣大養網軍。有網軍撐腰隨時帶風向，面對各界批判PO文不當，蔡總統就是不撤文，似乎人民的傷痛她是完全無感的！