12日大陸共派出25架軍機，包括18架戰鬥機，以及4架可攜帶核武器的轟炸機，2架反潛機和預警機，進入台灣的西南防空識別區（ADIZ），其數量是我國防部自去年9月起公布解放軍軍機動態以來的最高紀錄，引發我方以部署導彈系統來加以監視。而《環球時報》更以恫嚇口吻稱，若台方不改弦更張，解放軍軍機還將可能會飛越台灣，兩岸局勢瀕臨升溫。

這主要是因為日前美方發布新版《對台灣交往準則》，對台美雙方的交往多所鬆綁。以及在11日，美國國務卿布林肯在接受訪問時說，美方會關注大陸對台灣日益進逼的行動，美國對台灣負有法律責任，任何人試圖通過武力改變現狀都是嚴重錯誤。再加上日本首相菅義偉即將訪美，同時還可能與美方發表涉及台海的聯合公報所致。

近幾個月來，大陸解放軍不僅派航母前往南海軍演，而且幾乎每天都派遣軍機侵擾台灣防空識別區。雖然如此，但若當中共對台灣有所行動，美國是否會採取軍事回應此一敏感問題時，布林肯並未具體評論，依舊保持模糊態度，這就要從三方面來加以觀察。

首先，由於美國民間與國會反中情緒高昂，拜登陣營勢必一定要做出強硬姿態，否則無法對內交代。再者，拜登及其閣員不斷重申，與大陸還存在甚大的合作空間，因而還須保持鬥而不破的格局。第三，若是美方因其他事務而無法專注台海，比如美國內部的動亂擴大，以及伊朗、北韓甚至烏克蘭情勢惡化等等，自然也會影響其對於台海的政策。在此情況下，日本的角色凸顯，完全符合拜登聯合盟友抗中的政策。

在3月中旬，美日外交和國防首長2+2會談在東京舉行，完成多項合作協議。而菅義偉即將訪美，亦可能與拜登會談後發表共同聲明，其中台海的議題卻有可能涵蓋在內，因為日方曾對此多次暗示，一旦成真，茲事體大。

對此，在1周前，大陸外長王毅曾與日本外相茂木敏充通話1個半小時，王毅曾以強硬的口吻，反對日方介入涉疆、涉港等中國內政，希望日方不要將手伸得太長，警告意味明顯。日美雖有同盟關係，中日亦簽友好條約，日本同樣有履約義務，中日關係確實面臨極大的挑戰。

在美中阿拉斯加會談後，王毅也積極部署。首先，王毅訪問中東6個穆斯林國家，這當然與新疆的局勢有關，各國可以共同反制恐怖主義，並獲得諒解與支持，以便降低歐美國家抨擊的力道。接著，新加坡、馬來西亞、印尼以及菲律賓等4個東協國家外長還應邀到福建舉行會談，之後也安排與南韓外長會面，其中菲、韓兩國都與美國簽有協防條約，而印尼與日本也曾於3月底舉行外長、防長2+2會談，美中雙方在此形成拉鋸格局。

綜合言之，美方雖然信誓旦旦要支持台灣，甚至還公布美艦與遼寧艦近距離打照面的照片，企圖以輕佻的姿態打壓中方的士氣。但是若真遇到內外的突發狀況，或是美中合作的重大利益，美方是否言行一致，還是未定之天。可見，外力可遇難求，根本之道，還是兩岸降溫，自求多福。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）