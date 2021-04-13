日本政府在13日做出將東京電力福島第一核電廠的核廢水排入海洋的決定，引發國際譁然與日本東北漁民的憤怒。這樣的決定不只重創海洋生態，對全球對抗氣候變遷的努力也揮出一記重拳。

在進入21世紀時，核能被認為是減少二氧化碳排放不可或缺的一項重要能源技術，2011年日本東北不幸遭遇巨大海嘯，大浪淹沒福島第一核電廠，導致反應爐爐心熔毀，怵目驚心的畫面將對核能的恐懼烙印在人們心中，從此全球能源政策大轉彎，核能幾乎成為禁忌。

日本政府此時做出此等專橫、以鄰為壑的決定，無異再次加深世人對核能的疑慮，使得本來應該做為銜接更成熟的再生能源的低碳方案，提前被扼殺，讓全球二氧化碳加速累積，海洋更不平靜。日本果真如此做，將成為全球因應氣候變遷的罪人。

日本之惡在於完全不遵守規則，包括日本自己國內的環評程序，還有國際法的無害原則、預警原則，《海洋法公約》、人權法，以及雙邊的協定、備忘錄，包括台日之間的核能備忘錄。

根據無害原則，日本有義務通知鄰國可能的風險，並與鄰國共同諮商解決方案；根據預警原則，日本現在還沒有迫切性，不應提前決定採取海洋棄置的「最終手段」。

奇怪的是，歐美隔岸觀虎鬥，對於日本自行其是表示支持，幾乎只剩下南韓和中國大陸對此表示反對，而我國政府的態度也是消極的。

核廢水入海傷害最大的應該還是日本東北的漁民，日本喊「復興東北」喊得震天價響，各種節目、宣傳賺人熱淚，但真正能讓東北站起來的畢竟是漁、農等一級產業，沒有乾淨的水域及土壤，東北怎麼能復興？

或許出於愛國的民族性，日本國內對於福島核廢水的海洋棄置傾向支持，主流論述認為這是日本人的「私」事（私在日文是「我」的代名詞），這或許也是日本政府在福島議題上一直「很敢衝」的原因。只是這樣的「私」是自私，既不尊重海洋是全球相通的人類共同遺產，甚至將同樣是日本人的福島漁民也排除在了「我們」的範疇之外，成為「我」以外的異類。

台灣與日本向來有良好邦誼，但友誼不應建立在一方的損害上。台日在2014年簽訂《核能管制資訊交流備忘錄》，日方若要做任何行動，應先通知我方。我國政府應該基於備忘錄對於日本「單幹」的行為有所表示，並與日本磋商尋求解決之道，包括事前徵詢、事中告知、事後救濟等，爭取更多資訊以了解海洋排放對我國人民及環境的影響。

日本在2030年的能源藍圖已經放上20～22%核能，然而日本根本不了解謹慎監督福島核廢水之意義，如果不廢核，就應該擔起最好的處理核廢水的責任，包括更嚴格遵守國際法，以及更負責任地對待福島的漁民，他們是信賴日本政府並接納過核電廠的一群人。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為副祕書長）