美中戰略競爭進入新階段，雙方發動一系列外交攻勢，美國國務卿布林肯走訪歐盟，美、日、韓舉行國安會議，日本首相菅義偉訂16日訪美；同時，大陸分別與俄羅斯、南韓、馬來西亞、印尼、新加坡及菲律賓舉行外長會議，大陸外交部長王毅走訪中東6國，並與伊朗簽訂25年全面合作協議，挑戰美國的中東政策。全球秩序進入歷史性「拐點」，世界各國積極超前部署，台灣外交有何新思維、新作法？

美國對台關係紅線

除傳統經貿利益、地緣政治權力的抗衡外，美中戰略競爭涉及「新世界秩序」的話語權及影響力問題，形成意識形態、價值與制度之爭。中國能否突破美國領導的世界秩序？美中戰略競爭會不會演變成「新冷戰」？終局為何？情勢雖混沌不明，但台灣已成美中角力的關鍵指標則是公認的事實。美國印太事務協調官坎貝爾表示，北京在許多議題上變得更激進，正是美國表態，對台灣問題果斷行動的好時機。

台灣的安全環境加速惡化，民進黨卻耽於現狀，對台灣成為全球軍事衝突熱點的警告置若罔聞，視線仍鎖定在美台雙邊關係上。台美簽署《海巡合作備忘錄》、美國駐帛琉大使倪約翰陪同帛琉總統惠恕仁訪台，宣布台帛旅遊泡泡的好消息、美國務院公布新版《對台交往準則》，都成為大內宣的好題材。凡事福禍相依，總有好壞兩面，但民進黨總是透過大內宣帶風向，忽略不利、放大有利，最後都變成「深具意義」的外交成就，民眾看到的是美台關係深化、提升，對外關係形勢大好，卻對身邊升高中的危機視而不見。

其實，政治是狂吹旅遊泡泡的目的，卻要民眾花大錢擔風險，急就章的操作使泡泡很快就變成「泡沫」。倪約翰號稱是43年來第一位訪台的美國駐外大使，但他在國務院資深外交人員中屬最低階的「參事級」，上有「職業大使」、「職業公使」及「公使銜參事」，比起去年9月訪台的國務次卿柯拉克，倪約翰的重要性顯然被過度渲染。而在柯拉克之前，還有衛生部長阿札爾更是美台斷交以來訪台最高階的內閣級官員。民進黨動輒以「首次」、「第一」的表象彰顯台美互動的重要性，只是自嗨。

美國國務院發言人普萊斯對新版《對台交往準則》說得很清楚，「我們將繼續以符合長期奉行的『一個中國』政策的方式與台灣接觸。我們將考慮資深層級官員訪問華盛頓與台北的機會，以推進我們的『非官方』關係，就共同關心的問題促成實質交流。」 「一中政策、非官方、資深階層官員」3個關鍵詞，呈現了美國對台關係的紅線，ㄧ般性政務官及事務官層次交往放寬，但涉及主權象徵的限制不會放寬，正副總統、正副行政院長及外交、國防部長訪美仍將障礙重重。換言之，拜登政府不會超越川普時代的標準，也無意挑戰中共對台灣問題設下的紅線。

不能心中只有美國

美國外交界及學術界普遍認同，台灣及香港是拜登將面對的兩個最危險外部問題。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲就表示，拜登政府應敦促大陸在台灣問題上展現克制，但不應對台「開綠燈」，反而鼓勵台灣採行不符美國目標的政策，甚至可能引發戰爭。這些論點充分反映出兩個事實：第一，即使美國堅定支持，台灣安全仍然受到威脅；第二，美國的安全承諾不會是空白支票。

中國公開挑戰美國「以規則為基礎的世界秩序」，世界將走向「多極體系」與「多元意識形態」，兩國除了努力固本，更積極拉幫結黨。但利害關係國家各有考量，歐盟與美國價值理念一致，但堅持「歐洲主權」、「戰略自主」基本原則，法國與德國領袖就公開表示，面對中國挑戰，必須在價值與利益間尋找平衡點，不會一味追隨美國路線。

與中國最鄰近的東協國家和美國的理念、目標不一，更不可能在美中競爭之間倒向美國。即使美國最主要的盟邦日本關心台灣安全問題，正與美國討論黃海與台海安全議題，但也不會輕意犧牲與中國的經濟關係。

美國還是世界超強，對中國仍擁有一定的優勢，但中國已非吳下阿蒙，已對世界秩序擁有一定的主導權及影響力，其中包括台灣問題。身處美中對抗的暴風中心，不能心中只有美國，民進黨政府卻更加單向依賴美國，未來要如何因應新局？