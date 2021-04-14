省黨部在歌曲錄製完成之後，擬具宣傳計畫，交給當時擔任中華民國廣播電視事業協會理事長的蔣孝武，請他協助推廣，這個計畫才輾轉交到中央文工會的手中，時任文工會主任的宋楚瑜，顯然對這首歌曲頗有意見，以歌詞寫實地描寫社會灰暗面，認為不適合用作選舉形象歌曲，大大地挫了省黨部的銳氣。

不僅如此，對關中如此重視文宣造勢，當時的黨中央祕書長馬樹禮也不以為然，他找來關中說：「你搞這個幹什麼，日本國會議員選舉一張海報就可以了，選舉還是靠地方基礎、派系動員才有用。」長官如此看法，關中心裡真是有苦說不出，心想國民黨就是這樣才一步步衰退下去，因此向馬力陳，今後如果不能掌握社會脈動，打動民心，選舉會很吃力、很難選贏。馬樹禮聽不進去，又對關中說：「聽說你在搞一個歌曲？選舉好好選，又不是搞什麼演藝事業，不要譁眾取寵，學黨外搞那些花招。」

後來連蔣經國都把關中找來問，一開始先客氣談些別的，然後就問聽說你最近在搞一首叫《明天會更好》的競選歌曲，「好像抱怨現在很不好，這樣妥當嗎？」向來直言不諱的關中，也毫不退縮地回說：「報告主席，最近發生一連串的水災、礦災、十信案、江南案、毒玉米、餿水油……百姓會覺得現在好嗎？」蔣經國並未吭聲看著關中，關中又理直氣壯地強調文宣、造勢的重要性，以及必須要面對現實，解決問題，在黨外批判攻擊政府與國民黨時，及時扭轉局勢，適時重建信心。「我們承認今天不好，可解釋是很多因素造成，但是透過大家的努力奮鬥，為的就是更好的明天，今天也許不好，但明天會更好。」

蔣經國聽完後，只是點點頭說：「好吧，我知道了。」對關中來說，蔣雖沒肯定說好，但也並未阻止他，這就等於默許了。剩下的就是和馬樹禮如何妥協的問題，「馬還是非常堅持不准搞，但我也很有韌性，倫理上我尊敬他，就事論事、適可而止，不會搞得難看，每次就不了了之。」，最後關中只好折衷妥協：「現在如果要停，有些可停，有些不行，比方光復節辦盛大公開記者會，這是我們辦的，現在還有一個多月，這個可停；但發行唱片、電視上打歌宣傳已簽了約，沒法撤回……」最後妥協各退一步，記者會不公開辦，但其他照舊，因此宣傳也相對變小了。

由於馬樹禮和文工會的反對，致使原訂十月二十五日推出紀念台灣光復四十週年的計畫落空，而其他電視廣播配合的計畫也大都延宕。但省黨部以已經跟唱片公司簽訂發行合約，無法收回為由，而轉由民間單位自行推廣，沒想到一推出後即大受歡迎，專輯在短短幾個月內便在台灣、香港等地售出二十五萬張以上，成為公益歌曲的典範。

《明天會更好》自此廣為傳唱，從公益活動、娛樂表演到一般人的KTV點唱，都是極受歡迎的熱門歌曲，當然也包括了在許多競選活動中的合唱播放或背景音樂使用。

可能因為上述的幕後轉折，以致對這首歌的出處緣由，後來各說各話，其實，從關中的角度來看，國民黨負責輔選行銷，就是因為國民黨形象不夠好，所以出錢出力，製作激勵人心凝聚社會正能量的競選歌曲，有何不可？但就藝術家、音樂人而言，因為不願沾染政治色彩，因此極力撇清，也無可厚非！

陰錯陽差的是，這首歌發布時如果是由國民黨掛名製作，或是過度強調競選意味，能否有後來的受歡迎度與影響力，恐怕就未必了；正因《明天會更好》的詞曲全無任何政治或選舉的指涉，所以才能在自然自在的情況下受到大眾的喜愛，不僅在當年的選戰時，無形中成為「情境文宣」的經典之作，帶給那時代台灣人希望與信心，也始終溫暖每一個世代年輕人的心！

一首歌曲，能帶來這麼多美好的共同記憶，又何必管它當初是為何而作呢？在《明天會更好》的旋律中，時光的帷幕緩緩拉開，鏡頭從一九八五年選戰的喧囂場景，開始穿越……

番外篇一

二○一一年元月發行的《印刻文學生活誌》刊載羅大佑與龍應台的對談紀錄中，羅大佑表示，答應了寫歌工作之後，才知道中國國民黨中央委員會原本想就地利用此首歌曲作為該黨的選舉歌曲，當下有「被騙」的感受。

據筆者查閱，印刻生活誌二○一一年一月號有一篇〈我的時代，我的歌-羅大佑VS龍應台〉，刊登羅大佑的說法，在此原文引用，也尊重作曲家的立場。

羅：我在一九八五年三月九日離開台北的時候，我想我所遭受的打擊可能比你更大。

龍：跟《明天會更好》有關？

羅：《明天會更好》本來就是場騙局。那人跟我說為了慶祝台灣光復四十年，我說，我已經離開台灣一段時間，所以只負責譜曲，請另外找人填詞。我還記得，當時四十個藝人已經在錄音室準備，前一晚我和邱復生在飯店弄歌詞搞得人仰馬翻，當時，我剛知道原來國民黨年底競選口號就是「要一個更好的明天」，當我發現上當時，所有人都已經來不及撤出了。

龍：意思就是你幫國民黨寫了宣傳歌？

羅：對。但是好在我保留了一句「胭脂沾染了灰」，這句差點被刪掉，內部鬥爭了好久。我說，人生如果只有光明沒有黑暗，你永遠見不到光明面。所以，保留了這幾句，讓我覺得人生還是對得起自己。（待續）