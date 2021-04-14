又有這段報導：「以成功大學為主的學生串連組成『成大共產黨』，有文化、輔仁等大學的大學生，共十九人。他們跟北京的共產黨沒有聯絡，所以他們從來沒有見過共產黨是甚麼樣，當時有一個共產黨員李荊蓀被關在十三房，他們沒有見過共產黨，就很佩服共產黨，所以就一房一房傳話給李荊蓀，說向李荊蓀致敬，李荊蓀覺得莫名其妙，後來他們發現李荊蓀根本不是共產黨，他們又一個房一個房傳話過去說，『致敬取消』，他們很失望，沒有看到真正的共產黨。」

我就是這樣與方佩倩識，陸鏗來就會去她家，乃就有如下的訪談。

方佩倩：我先生李荊蓀的匪諜案實在好笑。

當時在福建有個人與他同房，他那時十八歲，他說我沒看他看什麼左派的書，我們睡在一起，他怎麼是共產黨呢？

有次我與他在高雄玩，還遇見一個人，他們聊談甚歡。荊蓀也不是個婆婆媽媽的人，因此他外面的事我也不太知道。他說的此人是我的恩人，他是前福建省主席戴仲玉。他說當年我自福建出來是他幫助給旅費。那後來我就奇怪了，假使他是共產黨裡面的人，那路費應共產黨出啦，為何荊蓀沒路費？要找這人幫助呢？

當年他們（調查局）要佈署陷他罪，我就寫了篇很詳細的資料。後來此人還在台做事，荊蓀出事我要想，他怎會碰這麼多事呢？他以前是怎回事呢？我等於做偵探，再去找到這個人。我就問他，起訴書上批評他在福建支持共產黨的宣傳。那人就對我講真話說，那時李荊蓀還年輕，一個小校對，不像現在總編輯，在社會出頭。他只是個小弟弟，十幾歲的人，他怎能在那支持協助共產黨宣傳？不可能，輪不到他，時空不對嘛！而且他在一個支持國民黨的地方報紙（南方日報），後來慢慢的爬上去，做總編輯、寫社論啦，慢慢的學習，本來他也不是有學問的人，後來自己慢慢努力，自己進步，報館裡有缺員，就把他抓來，你做這個，他都能夠勝任、寫文章。報館社長叫閔佛九，此人寫文章很厲害，有人告訴我李荊蓀就是學這個社長的文筆，就在報館裡慢慢升，後來因為他學歷不怎麼好，國民黨裡面就把他送到重慶政校去，那時報館也很窮，地方政府就幫助他旅費，他才到重慶政校去讀書。李荊蓀後來的品格專業都是受國民黨的薰陶，那裡是共產黨薰陶呢？我的天！

我與他結婚後知，他最崇拜的是老師馬星野，馬星野也是一絲不苟，絕不貪一毛錢，所以他有這個標準，素質非常好。後來他到南京接收四家報館，很多人發接收財，我家人來送個收音機，他都退回去，真是一絲不苟，不會貪什麼小利。他是非常謹慎守信的一個人，他任事為人可知。他富慈悲心，很守本，洗澡水放多了他要講，水要節省，電要節省，合乎節省原則。這樣個性的人，其他忠黨愛國不去講他，我是後來看他寫的文章裡，他真的是憂國憂民。

他同我寫很多信，他出國三年，幾天就有一封信，當我們分別時，他就有信回來了，我就從他的信裡去挑，看你究竟是什麼樣的人。我把信從新從頭再看一遍，有幾百封信。他信裡時常流露出來，我有四封信，我送給庭上審判人看，證明他這個人，這不是故意來寫文章，這是家書，這是我對自己心情的坦白，不要作假的，就可看出這樣的人是怎麼樣的人。當調查出來他從來也沒有做違法的事，我們審判一個人要根據他有沒有犯了法，他既沒犯法，只是年輕時有這點事情，也不能說如何的汙點，當時到那讀書會的人多的是，這些人去去或者不去了，走了，這是常有的，就像李登輝入了共產黨，他也做不了啦，可以要做不做，而且我沒做什麼危害國家的事情嘛，對不對？我如果是殺了一個人，那犯了法啦，我沒做什麼事，怎麼要判他無期徒刑呢？你怎麼判的呢？

我對這事沒有記仇，我這人是心胸開放的，我覺得國民黨在大陸敗了仗，他們對共產黨防備。我以前對政治事情是一點也不曉得，因我生了六個孩子，家務事情從早忙到晚，我除了看看報紙外，也沒什麼興趣，我也不去管它。但自從我的先生遭了這件事後，咳，我就要想了，那件事究竟是怎麼樣？怎麼回事？我要去追究這個事情，所以我就把我的先生分析來又分析去，我不是像他們那樣胡亂分析，怎麼樣你就是共產黨了，共產黨也要養成啊？對不對？他一直在國民黨裡面做事，從低階的人做到高階的人，這個報館後來我就追問，追問他的朋友同事，有一人是那時的經理級的人。他住在中和鄉，後來我記得，因為有幾個同事打電話給我，我本來不認得他，是他看到這個新聞打電話給我。他說他們當年同李荊蓀在一起，他們都在那報館裡做事情，我就提出來個問題，我說這個報館社長後來怎麼樣啦？他說後來被共產黨殺掉了，死於共產黨之手。那你想想看，這個報館的人是反對共產黨到極點，是個國民黨的報紙，他在國民黨的報裡面，從最初階一直做到高階，再從報館保送到政校來，你說他還會有問題嗎？有問題應該也打掉了，不會把你來保送，是不是？很奇怪的事情。