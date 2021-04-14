外交最強勢貨幣！台灣窮得只剩下口罩！

美國總統拜登宣布，4月19號開始全美國18歲以上的成人都符合打疫苗的資格。進度比原先預期要快。其實背後有一個原因，就是美國疫苗外交大幅落後大陸。根據日經取得的資料，大陸已經捐給37個國家疫苗，而約有70個國家不是核准大陸國產疫苗就是同意購買。總計到3月底，大陸已經對外輸出了1億1500萬劑的疫苗，所以最近陳時中說了句應該是大新聞的話，那就是考慮承認國人在海外接種的疫苗。言下之意當然包括大陸以及俄羅斯的國產疫苗，理由就是因為大陸疫苗已經在全世界非常多的角落進行施打。

另外有個應該受到注目，但是台灣卻不太報導的消息，就是德國、法國已經和俄國談疫苗合作。眼看打AZ疫苗後發生血栓現象頻傳，歐洲人已經意識到AZ安全性可能還比不上俄製的史普尼克衛星五號。這個體認有非常大的象徵意義：就是疫苗真的是科學問題，不該因為意識形態而有先入為主的觀念。而為了救命，可以拋開意識形態。套句塞爾維亞總統說的話，取得疫苗比取得核武還要困難。充分顯示疫苗在此刻是最強勢的貨幣。它要比比特幣還要有市場，比晶片還要有人氣，因為可以救命。它可以買到朋友，買到影響力。

因此當前中美之間最急迫的角力，不是經貿、不是軍事而是在疫苗。眼看美國國內還在強調先把自己人要打足，打滿，大陸疫苗外交早已經伸到許多角落，使前國務卿希拉蕊出來罕見發言，她要美國人不要太自私，應該把疫苗分出去給貧窮國家。她直接挑明了說，大陸、俄羅斯非常積極地進行疫苗外交，而這原本應該是美國所擔任的角色，應該要扭轉情勢。所以美國積極在量產疫苗，為的不只是美國國內而已，而是想追趕喪失的影響力。在這股壓力下，國務卿布林肯最近公開向需要疫苗的貧窮國家喊話，說我聽到你們的聲音了。然後表示美國正在研議如何與他國分享疫苗。

事實上前陣子召開的四方會談，其中最重要的一點，就是要利用印度來圍堵中國大陸的疫苗外交。印度雖沒有研發的能力，但是量產能力一流。所以美國、日本出錢要印度生產十億劑的疫苗，然後澳洲幫助運輸。這就是怕大陸的疫苗外交勢力在東南亞大舉擴張。

反觀台灣呢？台灣不是最想要拓展國際空間？最喜歡做大外宣嗎？但是在疫苗取得與研發上，完全沒有戰略眼光，完全沒有超前部署。要是台灣有值得信賴的國產疫苗，或者是有能力量產疫苗，或是以金錢取得大量疫苗，就算買不到邦交國，至少可以鞏固邦誼，並且可以真正做到世界都會注目的國際宣傳。

一場新冠疫情給了台灣一個千載難逢的機會，結果不但是在這場疫苗外交戰中，台灣不是個咖之外，還有臉說疫苗不重要。眼看大陸廣結善緣，其實心裡面急得要死，眼看邦交國都危險了，在國人都沒有疫苗可打時還得出錢去幫巴拉圭買疫苗。之前質疑大陸疫苗安全性，現在卻說國產疫苗要跳過第三期，不是自打嘴巴嗎？

到底這麼做是真的為了國人的健康，還是為了不要在國際上太難看呢？大家可以自己去判斷！但是我套用柯林頓當年的名言，It is the Vaccine，Stupid！

（作者為資深媒體人）

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