在大陸修讀碩士的三年裡，因為學校要求的畢業門檻包含需要有與所選科系相關的實習經歷，於是我規劃將就學第一年用來完成所有課程的學分要求，第二年用來完成實習的門檻要求，最後一年則把碩士論文與畢業答辯完成，在這裡碰上不少有趣也很溫情的事、交到很多很棒的朋友，學長姐對我也很關照，在此簡單分享我在大陸的實習經驗，希望能夠鼓勵更多想來大陸學習和工作的朋友。

因為選擇了與半導體相關的科系作為自己碩士的專業，所以實習的公司也需要與半導體有一定的關聯性才行，於是我開始在海內外各大知名的招聘網站上尋找一個可以讓我完成畢業門檻要求的實習機會，還記得那陣子約莫一周的時間， Linkedin、104人力銀行、1111人力銀行、BOSS直聘、智聯招聘、yes123求職網和58同城招聘等，都是被我瀏覽數遍的網站，頻繁到被手機和電腦的內存給記憶了，只要打出相關的一兩個字，手機和電腦就知道我要選擇的網站，看了好幾家公司的用人條件與福利待遇，包含整個半導體的製造和封測產業鏈，有陸企、台企和外企，最終看上一家由芬蘭注資的半導體IDM公司，於是我投遞簡歷，準備踏上面試的征程……。

正所謂：不是一家人，不進一家門。面試我的幾位高階主管，除了一位是新加坡籍華裔外，其他都是中國籍，大家都非常客氣且友善，只有在幾個環節稍微用英文交流，以確保未來在工作上與外國人共事不會有問題外，基本上其他環節都是用中文交談。整個面試下來給我的感覺是非常和諧且快樂的，大家無話不說，聊了不少專業領域外的事情，舉凡一切過往經歷、學校生活和時事新聞等，最終，我也如願地申請到這家公司的實習機會。

原本想說是來學習的，所以也沒打算多要什麼工資，只要能夠完成實習的門檻要求、能夠在實習階段有所收穫，那麼就算沒有薪水也沒關係，但我的主管還是給了我一個很不錯的工資，也給我很大的自主空間，只要我家裡或學校有事，隨時都可以向他請假。他也知道我家住得遠，疫情期間需要在酒店集中隔離與自主健康管理，兩地來回都要花上快兩個月的時間，加上已經好陣子沒有回去台灣看父母，我主管直接准了我4個月的假期，讓我回家好好陪伴家人。後來有位部門同事因為要回老家發展，離職前，主管自費邀請大家聚餐為這位同事送行，還特意為我點了很有台灣特色的麻辣鴨血豆腐鴛鴦鍋，能夠遇見這麼好的老闆，實在是我莫大的福氣。

除芬蘭本部、法國和美國的分部外，基本上在中國的幾間分公司都是以中國人居多，只有少數幾個是芬蘭人和其他國籍的高層，與外國人共事或開會的時候，才會用英文交談，否則也都是用中文和大陸的同事們交流。實習期間，學長姐非常照顧我，指導我在項目管理和產品管理上能夠如何精進的做法，有時候還會帶各自老家的特產來分我品嚐，有時候車間的班長、各組的技術員和產線的操作員也會主動找我聊天。

我們一起做事、一起吃飯，有時候天外飛來一筆，還會討論一下兩岸政治和各自的發展等，就連前台的警衛和櫃檯的招待也會時不時與我閒話家常，於是和大家的關係也越來越好，指導者和各部門主管都很樂意幫我簽學校的工作日誌與實習狀況調查等。大家的關係就像朋友一樣，基本上沒有什麼一定的上下關係，辦公室也沒有特意將主管的位置用隔間分開，大家都坐在同個區域工作，有什麼事情可以直接向老闆匯報，或是book一個小會議室、call一個meeting和老闆商榷，老闆如果認為可行，就會放手讓我們去做、為我們背書，並給我們很大的發揮空間，在得到一定信任和成就感後，不知不覺我竟然也待了快兩年的時間。

還記得一次在辦公室分析數據，隔壁的學長忽然說：台灣近幾年的人口增長率是不是不太樂觀呢？原本2400萬的人口好像在逐年減少。一問之下，原來學長在知道我是台灣人後，就非常關注台灣的任何消息，只要有什麼和台灣相關的政策與事件都會第一時間跟我說，還會替我出謀劃策一番，感覺他比我更關切台灣的一切大小事，而且後來發現，像他這樣的公司員工，還不在少數，在受寵若驚之餘，也感到非常有趣。還有一次因為產品線的移轉，和幾位學長需要到無錫分部出差幾天，一位比較資深的學長還特地開車請我們去一家五星級酒店吃當地特色的江蘇菜，無錫白酒配白魚，還有歌唱KTV，大家開懷暢飲、無話不說，整個氛圍一片和樂融融，好不盡興。

眼看就要畢業，碩士實習的生涯也剩下幾個月就到期，非常感謝公司學長姐和主管們的照顧，我在這裡收穫很多知識，也感受到被大家照顧的溫情。雖然我的實習工作經驗不能論及所有公司，但真的誠心建議那些想去外地發展或工作的朋友們，大陸絕對是個不錯的選擇，不但離家近，而且還沒有語言上隔閡，尤其是那些從事半導體積體電路相關的朋友，因為這個產業大陸正在起步，政府給出不少優惠政策，若能順勢而為，肯定能夠收穫不少，祝每位認真工作的打工仔，早日找到最適合自己發展的工作地點。

（小王子奧特曼/大陸台生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。