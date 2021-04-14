今年以來，國內景氣趨熱，惟官方迄今所認定的景氣循環，仍停留在2016年初第14次循環的谷底，這個谷底定格至今，已有五年之久，五年之間景氣跌宕起伏，如今大概已走過了第15次循環的峰、谷，並進入第16次循環了。不過，這一切仍有待官方認定。

景氣變化如同大自然一年四季，寒來暑往循環不已，只是大自然的循環極為規律，而景氣循環並沒有那麼規矩，有時景氣春天連著好幾年，有時一年就結束，有時景氣寒冬一年不到便迎來春燕，有時三年之久仍舊大雪紛飛，也因此這個循環到底走到高峰了沒？落入谷底了沒？必須由專門機構綜合總體數據，加以判斷。

所謂一次景氣循環，是指歷經一個擴張期（谷底到高峰）加上一個收縮期（高峰至谷底），例如我國第二次循環的擴張期由1956年9月～1964年9月，歷時八年之久，隨後進入16個月收縮期，合計全循環超過九年。台灣經濟發展初期，平均一次全循環歷時五年以上，隨著全球資本快速流動，各國循環相互干擾，使得景氣循環出現混沌（chaos）現象，波動因此加劇，循環週期也縮短，台灣自1996年起所歷經的六次循環，平均一次全循環降至三年。

景氣循環在認定時，最難的是峰、谷的判斷，總體數據一直很好，但也許未來還會更好，因此當下無法認定高峰是否已出現，必須等數據趨緩一陣子之後，回頭看才會發現高峰的落點。同樣的，景氣很差的時候，我們也很難在當下判定這是谷底，還得等一段時日，回頭看才會看出谷底的落點。因此循環的認定總得等上一段時間才能做出判斷。

雖然循環的認定得等待一段期間，但是，目前政府景氣循環認定的速度也實在太慢了，第11次高峰落在2004年3月，卻遲至2008年4月才完成認定，第12次高峰落在2008年3月，這次很快的在2009年3月就完成認定，但隨後峰、谷的認定又得花上兩年多的時間，例如第13次谷底2012年1月，直到2014年11月才認定，第14次的谷底2016年2月，也遲至2018年2月才認定。

如今已是2021年了，想必自2016年2月迄今五年多來已歷經一次擴張期及一次收縮期了，也就是第15次循環已經過去了，但是負責這項循環認定工作的國發會，竟連第15次的高峰都還未認定，遑論第15次的谷底，這樣的速度確實太慢了。

美國國家經濟研究局（NBER）是美國景氣循環的認定機構，2020年6月認定最近一次美國景氣循環的高峰落在2020年2月，他們只花四個月的時間即做出判斷。此前於2010年9月認定2009年6月為景氣谷底，2008年12月認定2007年12月為景氣高峰，同樣也只花一年左右的時間而已，相較我們姍姍來遲的認定，NBER有效率多了。

雖然景氣要回頭看，才能準確得看出高峰、谷底，惟落後一年認定尚屬合理，落後個兩、三年才認定未免就太慢了，而落後這麼久才公布，常常會與當下的情勢格格不入，例如2011年9月公布第12次循環的谷底落在2009年初，意味著即將進入擴張期，其實當下的台灣已進入第13次循環的收縮期了，一邊公布的是景氣春燕將來的好消息，而現實的處境卻是景氣寒冬已至，兩相對照，十分違和。

政府步調如此緩慢的循環認定，於學術研究上雖有意義，於政府、或民間企業卻沒有太大的參考價值，也難以做為決策的依據，政府花了這麼多的力量與資源，結果認定出來的景氣循環難以做為施政的參考，殊為可惜。

也許有人會認為，目前不是已有景氣燈號可以供我們判斷景氣變化了嗎？何以還要有景氣循環的發布？沒錯，景氣燈號是可以讓我們了解短期的景氣變化，但卻無法告訴我們長期景氣的轉折點（turning point），景氣循環的峰、谷就是告訴我們景氣轉折點落在哪裡，給我們長期景氣走勢的座標。若景氣循環的峰、谷可以更及時的認定，大家便不會把景氣波動，誤認為景氣循環，或把暫時的跳動誤判成擴張或收縮，然而，景氣循環能否發揮這個作用，悉數取決於官方認定的速度。

我們認為，負責我國景氣循環認定的國發會應效法NBER，提升景氣循環認定的效率，同時儘速完成第15次循環的認定。當景氣循環的發布更具及時性，非僅有助於國人鑑往知來，掌握景氣長期走勢，也可以讓政府在採行擴大內需、振興經濟政策時有了更明確的座標。