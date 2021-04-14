蔡英文連續3年跑到白沙屯拱天宮，見證白沙屯媽祖啟程進香。

她還在臉書上很驕傲地說道，自己做過白沙屯媽祖的「香燈腳」。那種經驗讓她走在人群中，更能感受到大家不分彼此，為了共同的目標打拚。她相信透過這樣的團結互助，一定可以克服疫情、水情挑戰，讓台灣平安順利。

太魯閣出軌悲劇，哀痛未止，蔡英文跑去蹭白沙屯媽祖，不知道她做媽祖香燈腳時，有沒有深切感受到民進黨政府不分彼此，為了改革台鐵而打拚，還是感受到民進黨不分彼此，為了繼續執政分贓的共同目標打拚？

蔡英文連續3年去蹭媽祖，然而，這3年來，耗資前瞻4000億的軌道計畫，一事無成，倒是台鐵事故連連；耗資千億的治水計畫，稀哩呼嚕，卻換來半世紀來最嚴重的旱象。風不調、雨不順、國不泰、民不安，是蔡英文信仰媽祖不虔誠？還是因為用了一個專欺神明的蘇貞昌、惹翻了眾神？

不問蒼生問鬼神，神明如何能佑？咦，不對呀！不是有一媽祖身世考據者表示，媽祖就是Maria，瑪麗亞才會有遶境的習俗，瑪莉亞用福廣之一的語言發音，就是默娘啦！原來，媽祖是老外，怪不得不保佑台灣人民。要不，下回蔡英文做媽祖「香燈腳」時，用英文跟媽祖溝通溝通。

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