美國前聯邦政府前參議員陶德，由前副國務卿阿米塔吉與史坦伯格等人陪同，搭乘專機訪台，下午抵達松山機場。白宮強調此行代表拜登總統對台灣民主的支持，政府表示歡迎。

據《路透》報導，白宮官員強調訪問團的「高階、非官方」特性，凸顯美台關係雖「堅若磐石」，仍有不能跨越的紅線。

陶德一行是拜登就任以來，首度派出訪台高層代表團，理由是紀念「台灣關係法」生效42周年。但美中進入全面對抗階段，雙方在台灣周邊海域對峙常態化，陶德來訪的時機與意義，自然引起各種不同的解讀。

綜合解讀，美國應是向兩岸發出不同的訊息：美國堅定支持台灣，高度關切中共對台灣的威脅，但美國不挑戰「一中」紅線。

台美關係已成為民進黨政府對外關係唯一支柱，因而對陶德來訪寄予厚望。但國人不會只滿足於「口惠」，美國代表團除了表面的象徵意義外，更應該對深化美台關係有益。

民進黨政府應掌握機會，爭取美方提出更清晰的安全承諾，並開啟雙邊貿易協定談判等。

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