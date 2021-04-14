民進黨執政5年，不斷收編獨立機關，閹割、壓縮公務人員與民間人士的獨立人格，要求官民臣服於民進黨腳下，作其鷹犬，幾乎已經征服所有版圖。在這個獨立意志淪為稀缺資產的當頭，喜見3個司法案件展現獨立意志，與執政當局意旨不同，益顯難能可貴。

司法展現獨立自主精神

第一個案件是彰化縣一名黃姓退休員警，前年11月在員林市欲對蔡英文總統車隊鳴笛抗議，遭警方團團包圍發生推擠，警方以員警遭推倒受傷為由，控黃男妨害公務與傷害罪；彰化地院刑庭本案合議庭審判長簡璽容、法官黃玉齡與黃士瑋以長達29頁篇幅敘明無罪判決理由，更在判決書中痛批：「來自高層的指示和壓力，已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力。」

第二個案件是所謂「王立強共諜案」以及衍生出來的港人向心夫婦被羈押案。兩年多前總統選舉展開前夕，爆發了澳洲華人王立強共諜案，民進黨見獵心喜，大張旗鼓法辦，被王立強指為共諜的香港中國創新主席向心夫婦，立即遭蔡政府以共諜罪攔下並限制出境。國安單位上窮碧落下黃泉查了500多天，因毫無所獲，檢察官未屈從民進黨政府的意志，硬以共諜罪起訴，而是以洗錢罪起訴。

第三個案件更難得。前立法委員段宜康2014年選舉無端指控國民黨候選人林滄敏侵吞曲棍球協會公款，台中地檢署檢察官陳隆翔查無實證，起訴內容無涉於此，林滄敏反告段宜康惡意詆毀名譽，法院判決段姓立委須登報道歉，但他挾怨報復，運作監察院親綠委員通過對陳隆翔檢察官的彈劾案，再送司法院審理，職務法庭先前已做成不懲戒處分，監察院提起再審，但上周職務法庭認為，原判決並無適用法規明顯錯誤情形，駁回再審之訴，本案自此定讞。

這三起案件都是司法人員獨立自主精神的表露，他們不願順從「政治正確」，拒絕依執政者或行政權的意旨作決斷，堅持遵守專業精神，實事求是，作出合宜、合理、合法的處斷。相對於行政權掌控的警方蠻橫霸道的作為，相對於檢察首長奉旨立案的取意順從，相對於政治性提名的大法官和監察委員鮮明的黨派取向，他們謹守獨立精神與專業原則的表現，顯得志節堅貞，人格高尚。

台灣民主文化根基深厚

司法獨立於政治之外，本來就是天經地義，根本是法治的下限、民主的基石，可是一心一意要在全面執政地基上，遂行威權統治的民進黨政府，卻棄之如敝屣，踐踏摧殘毫不保留。部分法官判決與檢察官起訴，迭以執政者意志是從，部分監察委員亦復如此；政務官乃至常任文官多視專業如草芥，凡事以執政黨的政見與利益為依歸；從中央選委會、通訊傳播委員會到其他獨立機關，獨立精神與地位淪喪，自甘淪為民進黨的附從機關。

更糟糕的是，多數媒體、公民團體與民間人士，獨立自主精神越來越欠缺，血管中的綠色血液越來越濃，改姓為「黨」者越來越多，他們為圖利而易姓，短視與輕率行徑有如那幫為吃免費鮭魚而改名者。

台灣威權統治的日頭越來越炙熱，相關機關的獨立地位日益淪喪，政府專業人士與民間各方人士的獨立人格日趨泯滅，民主政治該有的權力分立與專業自主變得隱沒不彰。然而，一個唯執政者意志是從的社會，如何能打造成莊嚴的民主國度？

台灣民主文化根基深厚，相信清流終將激揚，濁流必被沖潰，濫權者必將自取其辱。正如檢察官發起「捍衛司法尊嚴大連署」活動，譴責監察院干涉司法獨立聲明中所說的，檢察官必須以實際行動反制監察院濫權，以免司法受「惡意政治勢力」壓迫。確實，「惡意政治勢力」正是民主的大敵，任何有骨氣、有堅持的官民都應起而抵禦，奮勇抗爭。

思想家胡適說得透徹：「爭你們個人的自由，便是為國家爭自由！爭你們自己的人格，便是為國家爭人格！自由平等的國家不是一群奴才建造得起來的！」