台海緊張情勢升溫引起全球關注，大陸領導人習近平反而釋出和平訊號，指示福建應勇於探索兩岸融合發展新路徑，以「通、惠、情」精神，加速對台促融。適時遞出的橄欖枝，雖未獲得蔡政府正面回應，但可以減輕民眾對戰爭的疑慮，讓兩岸民間關係維持溫度。

經濟發展 兩岸唇齒相依

兩岸經濟經過長期交流合作、互通有無，冷戰遺留的戰爭氣息早已遠去，也讓彼此意識到，大陸經濟發展需要台灣，台灣經濟發展也離不開大陸，以「通、惠、情」促融對兩岸都有利。對於曾長期在福建任職，和許多台商有過深交的習近平來說，感受或許更為深刻。

自1991年台灣開放對大陸投資以來，兩岸經濟展現的活力與榮景，足以成為世界的典範。眾多台商利用大陸充沛的土地與人力資源，結合台灣的技術經驗與全球市場的連結，創造出豐厚無比的利潤。在這個過程中，不只為大陸帶來龐大的外匯收入與就業機會，也帶動經濟高速成長，更讓大陸經濟與產業結構得以加速轉型升級。

近年大陸漸漸從世界工廠轉變為世界市場，兩岸官方關係雖然惡化，但台商依然活躍，印證兩岸經濟關係已脫離政治，成為一個自我運作的有機體。根據中國商務部統計，民進黨執政5年後，台商在大陸累計新設企業家數與實際投資金額仍持續攀升，2020年已來到11.7萬家及704億美元。

另一方面，隨著兩岸經濟深入融合，不單大陸從兩岸經濟獲利，台灣更是主要受益者。台商赴陸投資所構築的產業供應鏈，除了支應當地生產所需與外銷出口外，更是台灣出口的基本命脈。台商初期布局的兩岸產業供應鏈，主要把大陸當作生產基地，從台灣大量出口中間財至大陸工廠，加工生產後再外銷至世界各地。這樣的生產供應鏈模式，不只讓台灣出口長年維持在高檔，也為台灣經濟成長帶來巨大貢獻。近年來這個模式正在轉變，內需逐漸抬頭，卻無損台商居間扮演橋梁的角色與地位。

財政部進出口統計指出，即使面對中美貿易戰、疫情與供應鏈重組等多重打擊，2020年台灣對大陸（含香港）出口成長達14.6%，成績亮眼，比重來到43.9%歷史新高，代表融合程度更深。台灣從大陸獲取的貿易順差高達867億美元，同樣創下歷史紀錄，也比整體貿易順差588億美元，多出279億美元。如果少掉對大陸貿易順差，台灣對外貿易整體將會呈現逆差，淨出口對經濟貢獻也將由正轉負。這都足以證明，兩岸經濟唇齒相依，誰也離不開誰。

中美對抗 台企兩頭獲利

近年因中美對抗而惡化的地緣政治，反而讓台灣的全球供應鏈特色更加突顯。特別是在高科技半導體等關鍵電子零組件的需求上，不只美國需要台灣，中國也需要台灣，使台灣成為不可或缺的存在。轉化為實際經濟數據，就是台灣這兩年的出口與經濟表現，美國制裁中國，不但出現轉單效應，先進晶片還出現搶單效應，美國和大陸都更需要台灣，才會創出現出口榮景，GDP成長遠遠超出市場預期，在全世界一片哀號聲中還能逆勢成長。

兩岸經濟熱絡往來，是關鍵所在。比如，2020年台灣上市櫃企業的大陸轉投資收益，首度突破4000億台幣大關，來到4751億台幣，就是鮮明例證。這也充分證實，台商在大陸去美化、美國去中化過程中，有能力迅速填補供應鏈缺口，結果不但沒有受到傷害，反而成為最大受益者。兩岸經濟融合的重要性，不言而喻。

不過，必須留意的是，台灣在這波中美對抗中獲利，但同時也成為眾矢之的。近期傳出，美日將在半導體產業展開合作，以確保戰略性關鍵電子零組件得以穩定供應，而非僅能依賴台灣。更不用說，早先大陸已明確制定未來關鍵零組件自給自足的目標，這都可能讓台灣現有的供應鏈優勢，逐漸式微。台灣企業恐怕得思考，如何在中美競合之間，找到一個既可維持既有優勢、又能充當潤滑劑的平衡點。一個可行的方向是，擴大融入大陸自主供應鏈，並利用台灣元素打造連結全球市場的兩岸供應鏈。

經過40年發展，台商已經證明，可以為大陸經濟改革帶來正向能量與貢獻。當大陸決心建立自主供應鏈，以避免美國的威脅，在全球產業供應鏈具競爭優勢的台商，必能提供助力。不過，前提是北京釋出更多善意與務實的政策，讓台商願意更深入的融合。