日本這周外交活動特別活躍，日、德兩國舉行2+2會議討論日、德在印太地區的合作方向。此外，日本首相菅義偉16日將與美國總統拜登在白宮舉行峰會。這些行動代表日本對中外交與戰略由軟轉硬？

日本與德國13日舉行2+2視訊會議，以因應中國大陸在印太地區日益增強的影響力。日方出席的是外務大臣茂木敏充與防衛大臣岸信夫，德方出席的是外長馬斯與國防部長卡亨鮑爾。

首先，值得注意的是，這次的會議是在德國總理梅克爾不久前還高唱「歐洲主義」，並呼籲柏林要有自己的對中政策與戰略的情況下進行的。此一發展顯示，由於梅克爾已宣布不再連任，她將在2022年大選後卸任，因此德國重要官員已開始為「後梅克爾時代」的外交與軍事政策預留後路。

其次，在美、中各自拉幫結派的大格局下，德國正一步一步被日本牽引到美國主導的聯盟之內。自德國2020年9月微調對中政策以來，這是德國外長馬斯首次提到德國同時面對俄羅斯在歐洲家門口與中國在印太地區的雙重威脅，必須強化與日本的外交與軍事合作。為強化與日本的安全合作、情報分享、防止情報洩漏以及裝備品進出口，德、日兩國3月已簽署一份《情報保護協定》。

第三，德國國防部3月宣布將在未來配合日、美等盟國的軍事行動。為進一步強化德國的「亞洲參與」，日本與德國同意德國將在今夏派遣一艘巡防艦來到西太平洋，除與日本海上自衛隊舉行聯合演習外，德國也會參與印太地區規則的制定，以確保「自由與開放的印太地區」能夠超越口號成為事實。

另一方面，菅義偉將是拜登入主白宮以來第一位與拜登面對面會晤的外國領袖，充分展現美、日安保聯盟屹立不搖的不可替代性。他們將聚焦美日安保、釣魚台、台灣、大陸、半導體與5G合作、氣候變遷與經濟合作升級展開討論。

日本原先因考慮到大陸國家主席領導人習近平可能會在今年訪日、東京奧運將於今年舉行等國際因素，並不準備高調對中國叫板。惟基於以下三項因素，日本決定進一步在美日聯盟上加碼與中國抗衡。

一、拜登以大陸戕害台灣、香港民主及反對北京在新疆違反人權為由，高舉反中大旗，要求日本選邊。二、中國以大國崛起的強國地位日益對包括台灣、印尼、菲律賓、越南在內的周邊國家進行霸凌。三、大陸人大2月通過《海警法》授權海警船可在必要時對外國船艦開火，引起日、美等國高度關切。

雖然媒體報導日美峰會將會提到台灣問題與台海安全，但我國也不必過度樂觀而相信美日會聯手干預兩岸衝突。首先，日本可能會為釣魚台與中國兵戎相見，但絕不會為台灣與中國兩陣對圓，除非東京宣布不再遵守「一中原則」。

日本自認釣島是日本領土，因此守土有責。日本雖曾占有台灣，但是過去式，沒有守土有責的問題。一旦大陸武力犯台，日本最多為可能干預的美國提供必要的基地與後勤支援。而且日本擔心一旦軍事挺台，可能掀起日、中之間的歷史仇恨。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）