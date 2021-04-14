自共軍派出各型飛機進入我西南「防空識別區」（ADIZ）以來，因為幾乎已是「無日不來、形成慣例」，因此在台灣似乎已不算是重大新聞。然而，根據我空軍發布的共機動態，12日共軍竟然派出了反潛機、預警機、殲擊機和轟炸機等共25架，分成兩批闖入我防空識別區。我空軍還是依例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。據了解，這是從去年9月17日起公布共軍軍機動態以來的最高紀錄。

由於這次是多達25架的最高數字，《南華早報》、《美國新聞》（U.S. News）、《印度經濟時報》及「半島電視台」等多家網路國際新聞及視頻媒體，都引述了「路透」以〈台灣報導中共空軍最大規模入侵〉為題，發自台北的報導。《南華早報》甚至用了「共機飛行就在美國務卿布林肯警告北京勿進逼台灣隔日」及「大陸近幾個月已升高貼近台灣的軍事壓力」兩則副標題。如此大量國際媒體的大幅度報導，頗有「山雨欲來風滿樓」的態勢；然而，在台灣似乎並沒有掀起太大的波浪，形成了「內冷外熱」的奇怪現象。

事實上，共軍各型飛機進入我西南空域的情況，早已讓台灣人民習以為常，就算政府當局也是老神在在；也就如同日前我空軍喊話驅離擾台共機時，共機反嗆「你們很快就能適應了」一樣。

自民進黨執政以來，雖然兩岸關係不睦，甚至交惡，但只要我們維持現狀，不要挑釁北京、不踩踏紅線，美國也不要在旁推波助瀾、搧風點火，目前並沒有發生戰爭的危險。事實上，大陸也不會無故踩進兩岸墨守多年的海峽中線默契，也就是越過我方的領海基線。

「防空識別區」是一國基於國家安全和空防需要，單方面所畫定的空域，以利軍方迅速定位管制，但它並沒有國際法的效力。基於中共軍機經常擾台的是「中華民國西南方防空識別區」，而不是在「中華民國領海基線」範圍內，更非侵擾中華民國12浬的領空，兩岸空軍共享訓練空域又何妨。

建議我國防部以後根本無須發布共機動態，只要如常地派出戰機驅離與防空飛彈追監即可，如此可讓共機處於「只有舞台，沒有觀眾」的境地。在我國軍此一新的應對情況下，相信共機擾台情況會逐漸減少，也讓我飛行弟兄能夠減少任務的負擔。但是，發布共機動態，恐怕也是民進黨政府仇中政策之下的重要內外宣傳，要改掉這個毛病，可能不容易。

（作者為大學英文講師）