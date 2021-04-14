日本政府日前宣布，將要求東京電力公司著手進行福島核電廠核廢水排入海中的準備工作，預計最快從2022年開始排放，整個過程預計要花30年。

日本首相菅義偉稱處置廢水「是無法避開的課題」，距離日本一萬公里以外的美國則表示認同日本此舉，國務卿布林肯還在推特上PO文感謝日方在制定決策上「公開透明」。但是日本鄰近的南韓和大陸則強烈反彈，除了環團和漁業團體等民間組織抗議外，官方反應也很強烈，例如南韓召見日本駐韓大使表達抗議，大陸外交部則嚴辭譴責日本的做法「極其不負責任」。

台灣的漁場與日本重疊，日方此舉引發台灣漁民的恐慌，擔心秋刀魚等漁獲會受到輻射的影響，要求政府必須「硬起來」。然而，截至目前為止，蔡政府的態度仍然十分消極、被動，農委會除了表示「會進行監測」外，對日方事前完全未與我方商量就逕自宣布核廢水入海一事，半句重話都不敢說。

漁業署甚至阿Q地說，日本就還沒有排放核廢水啊！而且秋刀魚季也還沒有開始，所以目前沒有問題；漁業署還說，就算日後真的排放「含氚廢水」，但是因為秋刀魚漁場跟福島核電廠還有一段距離，所以「也不會馬上影響」。

駐日代表謝長廷則在臉書上表示，駐處一直都有透過管道向日方「表達關切」；他甚至引用日方說法稱經過處理的核廢水，稀釋後都可以喝了，排入海裡當然沒有問題。

面對日本片面宣布排放核廢水，大陸和南韓都嚴陣以待、措辭強烈抗議，蔡政府則是一派輕鬆，有的說目前還看不到有什麼影響，國人不要以訛傳訛，有的說日本的核廢水可以喝。如此懦弱、荒唐的發言簡直喪權辱國！