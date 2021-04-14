習近平在今年3月人大與政協兩會小組座談時說：「中國已經可以平視這個世界了」。言下之意，是中國過去一直在「仰視」這個世界。但是經過多年的改革開放，綜合國力日漸提升，不但在2010年成為世界第二大經濟體，而且專家預測在2028年前後，就會超越美國成為世界第一大經濟體。

在坐二望一之際，當然不必再「仰視」這個世界。習近平說可以平視世界，表示自認中共已經完成「站起來、富起來、強起來」的三部曲。習近平說的這個世界，實際上是指以美國為首的西方白人世界。但是，當中國自稱平視世界時，西方世界是否也「平視」中國呢？

15世紀殖民主義興起後，歐洲白人就產生了強烈的優越感。工業革命之後，西方國家的優越感更為強盛，開始「俯視」世界。二戰後，美國一枝獨秀，在蘇聯解體後，更成為全球的獨霸。70年來，美國從來沒有「平視」其他國家。

2010年5月，第二輪中美戰略與經濟對話舉行期間，中共國務委員戴秉國提出「新型大國關係」，美方沒有正面回應。習近平於2015年提出「太平洋足夠大，容得下中美兩國」，但是美國仍然不予回應。顯示美國毫無意願與中共平起平坐，更遑論讓大陸凌駕美國之上。

川普就任美國總統後，操弄民粹，以「美國優先」為口號，將美國潛在的優越感發揮得淋漓盡致。面對日漸崛起的中國大陸，美國內心中的不安與日俱增。再加上有心人士搧風點火，使得「反中」成為美國的新潮流。

美中外交高層3月18日在阿拉斯加的會談中針鋒相對，就是美國心中的不安，與大陸心中的自信相互對撞。也使今後美中爭鬥更加白熱化。

美國國務卿布林肯在會談中說，要「加強以規則為基礎的國際秩序」，就是強迫大陸遵守由西方國家制定的國際規範，同時顯示美國將聯合盟國、國際組織的力量來壓制中國。果不其然，美國在3月22日，聯合歐盟、英國及加拿大齊聲譴責中共在新疆違反人權的舉措為「種族滅絕」，並對大陸涉疆官員祭出制裁。

事實上，大陸在新疆的作為並沒有危害到美國的國家利益。美國帶頭對大陸實施制裁，純粹是有意攻擊中共的軟肋，試圖製造事端，擾亂中共發展腳步，遏阻大陸迅速崛起。

拜登日前舉行上任後首次記者會，雖然口頭上說美國不會與中國對抗，但也明白表示在其任內不會讓中共超越美國。換句話說，美國仍然不會「平視」中國大陸。

然而大陸崛起之勢已無法阻擋，更助長了中共的企圖心。王毅在3月31日至4月2日會見東協四國和南韓外長後表示，對於美方就中美關係提出的競爭、合作、對抗說法，中方的立場是一貫和明確的。如果要對話，就應該在平等的基礎上，以相互尊重態度進行。中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。充分顯示中共不會繼續容忍美國「俯視」中國。

眼看美中兩強相爭態勢越演越烈，有識之士皆感憂心。美國前國務卿季辛吉日前提出警告，呼籲美國必須和中國針對全球秩序達成新諒解，以確保國際體系的穩定。然而，如果美國，甚至西方國家不能「平視」中國大陸，這個世界恐難平靜。

（作者為對外關係協會前常務理事）

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