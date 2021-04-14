美國明尼蘇達州近日才在開庭審理引爆全美「黑人的命也是命」抗議行動的佛洛伊德命案，結果周日又傳出明尼蘇達州有警察射殺20歲黑人男性萊特的案件。這起意外點燃了當地民眾好不容易對於警方執法過當，以及警察暴力層出不窮稍稍緩和下來的怒火，導致警民衝突再度升溫，明尼蘇達州陷入緊急狀態。

不過與上次佛洛伊德案不同的是，當時確實有圍觀民眾側錄到白人男警沙文，不顧被壓住頸部的佛洛伊德求救的影片，所以沒有太多解釋的空間。然而這次的事件發生之後，明尼蘇達警方迅速公布了當時射殺萊特的資深女警值勤密錄器影片。明尼蘇達警方並以此解釋，當時該名女警誤以為自己拿的是電擊槍，她只是按照正常程序想要逮捕萊特歸案，沒想到在情急之下，誤拿成已經上膛的手槍，才會導致這場意外發生。而從密錄器的影片中也可以聽到該名女警發現自己拿成真槍誤擊之後，驚慌失措的樣子。因此相關當局也希望能用這個說法，在這個敏感的時刻和地點，稍稍轉移本案涉及的種族議題，平息民眾的怒火。

說起來，現在警方執法要不是有這些密錄器可以還原事發當時的情況，萬一真的發生了什麼需要釐清，還真是需要費一番功夫。有了這些新的科技輔助執法，其實也是讓民眾得到更多保障。因為台灣最近剛好有一個判決，關鍵證據就是警察執勤時的密錄器畫面。

彰化地院日前判決2019年底退休警察黃錫富，因參與反年改活動時在彰化對總統蔡英文的車隊陳抗，被警方所控的妨害公務及傷害罪無罪。此案並且還扯出了當時的員林分局長洪文宏曾在勤前教育時，指示基層員警，如果在陳抗現場遇到推擠就「順勢跌倒」(假摔)，以便將這些陳抗民眾依現行犯逮捕。

事件的真相就是因為彰化地院的法官，在勘驗了警方的37個密錄器錄影畫面，再加上基層員警的供詞，才拼湊了該名黃姓退休員警當時只是雙手舉高，沒有推擠與妨礙公務的舉動。法官因此認為，警方所謂的「順勢跌倒」，根本只會增加自己受傷的風險，已經逾越了執法界線。法官並在判決時痛批，警方高層的指示和壓力，已經傷害了基層員警及執法的公信力。

事發之後，現已升任連江縣警局督察長洪文宏遭到懲處，改調保二總隊祕書的非主管職。然而，光是找出當時的分局長洪文宏，似乎並不能夠解決這起案件會發生的真正原因。講白了，洪文宏會這樣做，難道不也是受到上級的壓力，所以才會這樣教底下的基層員警嗎？判決書裡面就有寫，彰化警方會去搶奪汽笛，是因為曾被國安局檢討，才會想到要假摔，並與曾是同袍弟兄的退休警員起衝突。

這樣一層一層往上推論，不就是因為國安局有人在揣摩上意、想要討總統歡心，才會搞出這麼多事情的嗎？再換個角度來說，就算總統不知道底下的人會這麼做，但顯然她平時的態度就會讓下面的人覺得，總統討厭陳抗民眾、想把陳抗民眾抓起來。底下這些官員才會指示基層員警，用假摔的方式逮捕陳抗民眾，這樣就可以讓總統開心了。所以說到底，這種風氣還是跟總統有關係。

（作者為口譯工作者）

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