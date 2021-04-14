日本政府13日在內閣會議上正式決定將把福島第1核電廠廢水排入大海，預定於2年籌備期後開始實施，此舉必將引發「鄰避效應」，果不其然，中國大陸、韓國紛紛表態抗議、嚴正譴責，只有遠在太平洋彼端的美國竟然稱讚日本「決策透明、符合核安」，布林肯還在推特上表達對日本政府的感謝。真不知道在感謝什麼？感謝日本排放核廢水，感謝日本汙染東太平洋的海洋環境？

美國可能以為他與日本距離遙遠，所以核廢水汙染不到，但如果這些核廢水在美國附近海域排放，華盛頓肯定又是另一副嘴臉。不過，美國也許失算，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，核廢水中的放射性物質終將擴散至全球海域，獨善其身的後果可能深受其害。

據俄羅斯海洋學專家、生物學博士弗拉基米爾‧拉科夫曾對媒體表示，發生過事故的「福島1號」核電站內的水，即使經過多重仔細的過濾和清洗，排到海中仍可能導致放射性同位素殘留在該片海域的海洋生物體內，若該海域的魚類等海洋生物再被人類捕食，就會繼而在人體內積累。他分析，日本現今儲存的核廢水中含有大量的放射性物質，主要包括氚、碳14、鈷60和鍶90，後3者的輻射量降解需要花費極長的時間，保守估計得耗費幾萬年甚至幾十萬年，在此期間內，這些放射線物質將會藉由食物鏈的循環，長期在生態系統中積累，進而造成各物種DNA損傷，導致細胞死亡或潛在的遺傳突變。

韓國媒體亦報導，核廢水僅需約200天就會順著洋流抵達韓國濟州島，約400天核廢水就將充斥韓國西海岸。德國一家海洋科學研究機構近日則公布一項資料警告，如果日本政府將核廢水排入海洋，從排放日起算，只要57天，放射性物質就將擴散至半個太平洋。

中國官媒《環球時報》14日撰文批評美日政府在排放核廢水一事「唱雙簧」，並且痛責日本的決定是「可恥」。韓國外交部聞訊亦立即召見日本大使正式抗議，認為此舉將對韓國人民與環境安全造成負面影響。對照中、韓強烈反對，離日本更近的台灣，外交部卻只有弱弱的表示，日本已在決定方針前知會我國，我國也多次表達關切，呼籲日本重視我國權益。彷彿小媳婦般輕聲細語、柔性勸說，好像只能被迫接受不可，罔顧海洋生態與漁業安全，親日的民進黨「皇民化」遺毒太深，堅持不要核四，卻對日本福島核食、核廢水，準備照單全收，又是自打嘴巴的雙標表現。

台灣最近鬧旱災，各地缺水嚴重，還不知何時會天降甘霖，水利署業已未雨綢繆大舉興建海水淡化系統，試問2年後福島核廢水排入海中，如此經過海水淡化處理後的水，台灣還有誰敢用？幾百億的經費不就又打水漂了，這筆帳可以算在日本政府頭上嗎？蔡政府是否膽敢向日本求償？

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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