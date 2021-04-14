終於、終於，日本政府不顧周邊各國反對，拍板定案2年後將福島核電廠廢水排入海中。儘管韓國抗議、中國大陸抗議、綠色和平組織抗議、連日本自己的漁民也走上街頭，但日本首相菅義偉不怕，因為美國支持，美國務院表示，日本做法符合全球公認的核安全標準。

至於台灣呢？外交部發表不痛不癢的聲明：｢若日方要做任何改變，應先通知台灣｣。

二戰結束，蔣總統以德報怨，沒叫日本賠償一毛錢；311海嘯，台灣人慨捐70億台幣，現在日本回報台灣的，是進口核食品、是將核廢水排入海中。

這就是蔡政府最仰仗的兩個朋友，一個餵我們吃｢萊豬｣、一個讓我們吃｢秘雕魚｣。

日本一直要求別國要履行國際責任，那它現在在幹嘛？還不如台灣呢！台灣有將核廢料倒入海裡嗎？還不是寧願挨罵，也放置在自家院裡，優劣立現！

國內反核人士呢？怎麼都不出來說說話？不是擔心核爆嗎？福島核電廠沒有爆炸，是日本政府要將冷卻水排入大海，你們反核，反哪去了？反到台灣人不敢吃秋刀魚。

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