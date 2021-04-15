美國退還《辛丑條約》中部份庚子賠款以興學，究竟是不是沒安好心？

不久後，羅斯福回電承諾說：「美國會切實解決此事。」但是，因為此時的中國正在舉行抵難度。不久以後，發生的五名美國傳教士在華被殺一案，在美國國內引起了軒然大波，人們紛紛傳言中國即將再度發生義和團運動，這使得退還賠款的提案更是難以通過。並且，這樣的情況一直持續到1906年3月。

直到清政府頒布了一道關於保護外國人在華生命和財產的聖旨以後，事情才出現了轉機。

1907年6月15日，新任國務卿魯特(Elihu Root)正式發送電函給清政府，並宣布：「美國不日就會退還超出中國應當賠償金額的部分賠款。」此外，美方還特意進行了說明：希望能把退還的庚款用來「興學」，因為，羅斯福和美方代表都覺得把款項用來興盛中國教育，幫助中國留學生前往美國留學是最好的方式。這不僅可以增進兩國之間的聯繫，還可以推動中國民眾思想開化，不再重走義和團運動的老路。

梁誠在得知美方這一想法後，也表示十分贊同，他致函於清政府的外務部，提議興學。不過，清政府雖然在表面上同意了這一提議，但是，卻對派遣留學生赴美一事毫無興趣。朝廷的意見是先把這些退款用在新政的支出上，然後，再把在新政上獲得的利潤興學。1908年，唐紹儀奉朝廷之命出訪美國，他的目的就是希望能夠改變美方的想法，同意把退款用來開辦銀行。

然而，美國沒有同意，因為，美國政府認為：中國的財政改革沒有希望，是不可能成功的。如果，把庚款用在了開辦銀行的事宜上，那麼，興學就很可能會因為財政的虧空夭折。最後，在美國以中止退款事項為由的壓力下，清政府終於在1909年7月開啟留學生赴美留學的計劃。

清華園。（作者提供）

從1909年開始至1946年，美國一共退還了3493萬美元給中國，這大概佔全部賠款的63%，其用途大致可以分為兩個部分，分別是：學務費用和文化贊助。其中，退款在學務費用上的開銷是最大的，這主要用在了清華學堂的設立以及留學生赴美留學方面，而文化贊助則主要是科研機構和教材的編寫等方面。自從美國開創退還賠款的先例以後，英、法、意、荷、比、俄六國也因為時局的變化而感到壓力，逐漸加入退款的行列之中。根據統計和記載，七國的實際退款金額共計1兆589萬美元，其中，不包括蘇俄銷除掉的4586萬美元。另外，由於各國對於退款的用途要求各不相同，所以，在這裡不再敘述。僅僅中方對退款的支配權來說，美方給出的退款條件是最優的。

根據後世統計，這些退款約在關平銀三億兩左右，對興辦教育事業頗有效果，應當肯定。直到1937年，日本發動全面侵華戰爭，欠日本之庚款停付，並進而廢除對日庚款。1943年1月11日中國與美、英簽訂條約，廢除對華不平等條約。自然也包括《辛丑條約》，庚款也予以取消。

1949年國共內戰未期，掌管「清華基金」的清華大學校長梅貽琦先生先到美國後再到台灣，並積極參與清華大學在台的復校工作。1956年國立清華大學在新竹復校，梅校長為新竹清華保有了庚款退還款項的擁有權。即使到當前，國立清華大學還是每年還收到庚子賠款利息支票。外界常以為清華基金是兩岸清華各取一半，據新竹清華大學前校長陳立俊和北京清華大學前校長顧秉林的確認，證實這筆基金僅撥給新竹清華。

兩岸清華大學校長梅貽琦。（作者提供）

以上內容就是關於「庚款興學」發生的全過程，至於對它的認知，由於每個人所站的立場、角度和階級等不同，學界意見也是多種多樣。

比如：有的學者認為：這個所謂的退款是建立在中國先繳納賠款的基礎之上。所以，「退」是出於列強的狂妄和傲態，這種表面上的善意其實是對弱者的一種憐憫，而不是對「擁有強大的權利就是公理」這種邪惡行為的糾正。而且，列強對於退款作出了嚴格的規定，從國家的角度上來說，這是對中國內政的一種干預，嚴重損害了中國的主權利益。

並且，也有一部分學者認為：庚款興學的目的是為了增強美國在華的影響力，這是一種文化侵略的表現。雖然，它在一定程度上促進了中國教育事業的發展，但從總體來說，我們卻應當對它給予否定。

通常來說，我們判斷侵略的方法，主要是看這個行為有沒有侵害別國的主權和利益。就《辛丑條約》而言，美國歸還部分庚款的所有權這一行為，不能簡單歸納為中國的主權因為這樣受到了損害。因為，興學的事務在一定程度上促進了中國的發展和社會的進步。所以，如果我們把美國退還賠款這一行為完全看作是出於自私的動機，明顯有失偏頗。

儘管，在1909年的時候，美國退還賠款以興盛教育有一定的實用性，是為了增強美國在中國的影響力，但是，它同時卻支持了當時中國的改革，體現了美國當年在對外交往中的理想主義。

（完）（作者為美國華人學者）