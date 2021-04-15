番外篇二

二○一九年滾石唱片公布羅大佑《明天會更好》的原版歌詞，歌詞內容與現在傳唱的版本幾乎完全不同，內容充滿批判與沉痛的敘述。大家可以將兩個版本的歌詞相互比對玩味，或會有一番新的評價與反思。

羅大佑原版歌詞：

輕輕撫摸麻木的身體無奈閉上你的眼睛

這個荒謬的世界 依然黑白不分的轉個不停

春風已解風情 刺痛少女的心

那舊時撕裂的傷痕 永不會愈合了

抬頭尋找夜空的繁星 天際閃現一絲蹤影

傳來喜瑪的高原千年的冰雪漸漸消融的消息

黑夜熱淚滾落灼痛少女的心

讓憤怒語化為音符控訴無恥的謊言

嘶啞著你的咽喉 發出一陣怒吼

讓我們撕碎這舊世界

讓我們重構美麗新世界

讓我們的淚水 淹沒這卑鄙的靈魂

為蒼天獻上虔誠的祭品

誰能離開自己的家園 拋棄世世代代的尊嚴

誰能忍心看那昨日的小丑 帶走我們的笑容

青春墮入紅塵雙眼蒙上了灰

讓久違不見的淚水洗滌受傷的心靈

日出依舊寒冷 大地雜草叢生

讓驟雨鐘出的音響 譜成命運的交響

嘶啞你的咽喉 發出一陣怒吼

讓我們撕碎這舊世界

讓我們重構美麗新世界

讓我們的淚水 淹沒這卑鄙的靈魂

上天保佑明天會更好

大刀闊斧改革，蔣經國：有事辦不了，直接來找我！

關中在一九八四年上半年調任台灣省黨部主委，這當然是對他工作表現的肯定和器重，也是他黨職生涯的更上層樓，而賦予的權力與責任都加重了，代表著今後的挑戰也將更為艱鉅。他所面臨的第一個重大任務，便是隔年年底將進行的縣市長與省議員選舉規劃和輔選。

關中上任後的第一步，就是先穩住組織工作，全面了解基層，勤於拜訪地方，積極建立各種關係脈絡；「頭半年我就是馬不停蹄地跑基層，曾經在台南市一天之內就分別拜訪了七十七個地方人士，那時候黨部編制我有兩部車子，常常就是讓司機輪著休息，兩輛車子輪流載著我到處趕路跑行程，常常就是睡在車子裡趕路，一個禮拜睡在宿舍裡不到一天……」

沒多久，關中便發覺比起台北市黨部，省黨部的條件與特色有很大的不同，前者在工作上的設計、指揮與執行，是融為一體的，北市黨部下轄的十幾個區黨部，主委可以和他們天天直接見面，但省黨部下面有二十一個縣市黨部，編制、階層、範圍、事務都龐雜太多了，所以要先從各縣市、各鄉鎮，再到農、漁、水利、工商等社會團體一一跑過，就花了他相當長的時間與精力。

儘管如此，關中卻認為他反而好做事多了，因為在台北市的時候「可以管我的人太多了！」他笑著說：「在台北市黨部時，常常從中央黨部、行政院、中常委、甚至黨國大老來問這個、關切那個，每天電話接不完……到了省黨部，不敢說是天高皇帝遠、獨立王國，但是我到了這裡，反而感覺能夠好好做事，可以揮灑的空間更大！」

而且關中馬上就發現，省黨部的物質條件非常充裕，「當時我找了第一組總幹事來問，才知道省黨部編列的經費簡直是天文數字，因為國民黨的經費是根據黨員所屬人頭來算的，當時全黨經費起碼有三分之二以上是編在省黨部。」由於此時關中又想起他調任省黨部主委時，蔣經國曾經對他耳提面命的一段話：「你到了省黨部，就是全權負責整個黨在台灣省的黨務工作，其他人的意見你不要隨便聽，自己要有主見，做自己該做的事，有什麼問題或困難辦不了，就直接來找我。」

有了這句話，關中就更有底氣了，於是他打蛇隨棍上，由於省黨部編制上只有兩位副主委，他想把陳炯松也帶過來好做事，便向祕書長蔣彥士要求再增加一位副主委：結果蔣彥士馬上回他「這怎麼可以，人事編制就是兩個人……」關中拜託蔣彥士向主席爭取，但蔣彥士還是說不行，關中只好直接向蔣經國報告，蔣經國立刻應允。

「這件事讓我相信，經國先生對我是高度信任，而省黨部可以說是編制龐大、經費充裕、充分授權，後來我更慢慢了解到，在兩蔣時代，在黨中央的組工會和地方的省黨部，一定是任用不同派系的人，這是為了互相牽制，避免他們關係過度親密，權力過度集中。」言下之意，關中已進一步掌握到高層權力的奧祕，懂得如何在其間巧妙運用、趨吉避凶。

從事黨務以來，「訓練」一直是關中非常有興趣的重點工作，事實也證明這個堅持對他後來的工作幫助很大。那時國民黨有十幾個特種黨部，從電信、航海、公路、鐵路、金融、知青等等無所不包，編制上是直屬中央與省黨部平行。像生產事業黨部是附屬於經濟部之下，下面還有十大國營企業，有的黨部看似很大、其實很空，而且特種黨部的主委和書記長，都是很資深的黨工，做到頭後因為沒地方去才安置到此，算是酬庸或尊重。關中發現，這些附屬於部會等行政機關的黨部，本身平時都沒有辦什麼活動，所以這些機關辦活動時，都只是跟著去湊熱鬧，跟地方完全沒有關係，等於是脫離地方的「特殊」黨部。

「過去特種黨部理論上是機關黨部，和地方黨部沒有關係，但是我問你，機關黨部和地方黨部如果沒有結合起來，選舉期間怎麼發揮加乘的效果？」所以關中在台北市黨部時就曾經跟中央建議過，結果被刮了一頓鬍子；到了省黨部他又重提應該廢除各種特種黨部，把黨員全部歸到地方黨部，落地生根，就像改土歸流般讓特種黨部虛級化，但仍保有其待遇、福利才不會遇到阻力；「我希望把特種黨部變成地方黨部，或者將這兩者合併，保留特種黨部名稱，但黨員到地方黨部參加活動。」（待續）