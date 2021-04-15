下列報告為編者節譯和註說自美國William Burr先生編輯，於2019.6月發表:美國對台灣核武計畫的情資掌握與干涉( Taiwan's Bomb -- the National Security Archive)的內容情形。

一.緒言 1971年，美國在台灣大使館於「適合核分裂材料(註說:Pu-239,U-235和U-233)」的警告中得出結論，臺灣在1978年仍持續「選擇開放」核武器研究計畫，在經由中情局的關鍵滲透人的舉發後，迫使臺灣政府終止核武器的研究。 (編輯注釋:如果沒有聯邦工作人員，尤其是國家安全檔案館的檔案員和解密官員的努力，本報告中任何依據文檔都未能使用。) 從20世紀60年代末到80年代末，美國政府官員擔心臺灣領導人可能會做出發展核武器的「基本決定」。國家安全檔案館今天(2019年)首次公佈的文檔表明，美國華盛頓一直努力監視世界軍事和科學研究，並在他們認為臺灣的核研發工作走得太遠時進行干預。 本報告提供了迄今為止最全面的臺灣核武計劃說明，其中部分資料是經由國家安全檔案館解密後獲得的。

臺灣核武器計畫發展的一個關鍵時刻是1987年10月，美國中情局對臺灣的核核能研究所副所長張憲義上校進行滲透。張某認為該核武器計畫可能危害他的國家。 報告內提供了張某詳細的揭發情形。 迄今張某在美國國務院(State Department,DS)與中情局(CIA)的互動關係情形檔案仍然被嚴謹地保密在政府檔案中，但今天的公告包括有關他行動後果的解密檔資訊。

從20世紀60年代末到80年代末，美國政府官員擔心臺灣政府可能秘密獲得生產少量核武器的能力。 根據國家安全檔案館首次公佈的1978年9月解密電報指出，美國政府還不能確定蔣經國總統是否作出了發展武器能力的「基本決定」，因此,美國駐中華民國大使提出一項提議，即派出一些美國科學家在臺灣的核設施駐紮。但認為如果中華民國要朝這個方向前進，將會以一切代價向我們隱瞞他們的努力。

在臺灣派駐一些美國核科學家的提議從未實現，但在1978年前後的幾年裡，美國政府官員一直在觀察臺灣發展核武器能力的秘密計畫的跡象。1964年10月，中國大陸首次在洛普努爾（Lop Nur）試驗核爆後不久，美國外交官和情報官員就意識到了核武器的效益。為了遏制中國的攻擊，臺灣軍方在蔣介石總統的指示下，核計劃成為主導作用。1971年，華盛頓開始與北京建立關係正常化，1978年與臺北完全斷絕了正式外交關係，此後，臺灣軍方對核威懾的興趣仍續進行。

美國政府官員認為，即使使用核武器也會使臺灣的安全情勢惡化，並使美國在與臺北保持經濟和安全關係的同時，與北京關係正常化的努力複雜化。前者依賴華盛頓獲得安全支援，因此，每當中情局和國務院官員意識到有關核武研究的活動時，美國就會在臺灣的核決策中發揮有影響力的作用。

隸屬軍方的中山科學研究院（CSIST）(簡稱:中科院，籌備處院長唐君鉑將軍)自1966年成立以來，一直指導核武器研究。 CSIST在進行武器研發的單位為核能研究所（INER）(簡稱:核研所，所長錢積彭博士)。根據公佈的解密文卷之一，一名臺灣官員解釋說，INER是原子能委員會的「女兒」，而與中山科學研究院「結婚」。 這種關係使CSIST得以在沒有任何民意監督的情況下提供INER工作人員工作薪資補貼。

臺灣的核武器計畫發展的一個關鍵時刻是1988年1月，美國中情局對一名臺灣的核能研究所副所長張憲義上校進行滲透。張某曾警告中情局，臺灣有一個重大的秘密核武研究計畫。因此美國據此開始要求中華民國停止在有關可疑場地進行工作。

美國政府對於張憲義作為中情局工作的文檔仍然保密;1988年初，臺灣因應美國壓力而關閉的秘密設施和使用中的檔案也是如此。然而，一些關於張的舉發的後果的記錄已經解密。這些文檔包括有關從臺灣研究反應器（TRR）運出重水、臺灣軍方退出核研究以及將INER從中山科學研究院分離的檔案。本出版報告內容,包括有關美國和臺灣核武研究活動的重要資料，國家安全檔案館於2007年關於這個問題的重要報導以來再收集的相關資料。應國家安全檔案館的要求，許多檔案被解密為國家檔案館的館藏。自從大衛·奧爾布賴特和安德里亞·斯特裡克一書出版以來的幾週內，有些甚至也被解密。它們包括：

a.美國國務院20世紀60年代關於臺灣核武器能力前景和購買核技術計畫的情報報告。

b.1971年，美國科學家布魯斯·比林斯（Bruce Billings）的一份報告指稱，一旦加拿大供應的臺灣研究反應器進入臨界階段，"在1973年中華民國政府可以有足夠的可裂變原料用於核武器。

c.1977年3月一份完全解密的電報，其中指出國際原子能機構官員、檢查員赫伯特·弗裡圖姆和監事萊斯利·索恩(Herbert Frittum and supervisor Leslie Thorne)，他們探測到並報告了臺灣研究反應器的一個秘密燃料池，該設備可用於存放用過核燃料。反應器燃料池，它可以提供加工再進行後續處理提煉鈽料。

d.1978年夏天，白宮的一份報告稱，一個秘密消息來源告訴美國政府，臺灣隱瞞了重水生產設備。 與此同時，一個美國核專家小組正在臺灣，而該小組被安排了聽取無用的簡報和參觀臺灣北部的各種設施......但他們在尋找的有關設備被隱藏在臺灣南部。

e.中情局作戰檔案的保密性使得有關張憲義事件的檔案不可能很快被解密。 然而，檔案館的核專案仍等待解密請求，要求提供1970年代和1980年代有關臺灣核計畫的檔。此外，如果請求成功，會進一步揭示更多秘密。（待續）