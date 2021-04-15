在台灣南部之都高雄就學，曾數次有緣見識到台灣的術數之士。雖然在大陸這種算命擇日、指點迷津的職業被視為封建迷信，但是我抱著同情之理解，依然相信自己有機會碰到李淳風、袁天罡。萬一那麼幸運，被指點一兩句，我是否也會參透命裡玄機呢？

有一位博士班的學長，年近半百，精通風水之學，據他說自己到印尼馬來華僑那裡指點風水，一次要台幣二三十萬。聽到這個數字，真的震驚我了。印象中在東北，擇日算命也就幾百人民幣。還有一位年紀很大的學長，因為不會搜集大陸的論文資料，請我幫忙搜集。作為酬謝，他說要幫我免費算一次紫微斗數。我想了想，還是作罷了，畢竟紫微斗數我也會。西方占星我還懂一些。而且，在台灣我有了很意外的發現。中國的子平八字要精確到時辰，所以要精准到2個小時之內。西方占星因為需要參照天象，而一天之內的星象是不會變化的（當然校定出身時間有時候占星師會做到5分鐘之內的精准度），所以如果把中國八字和西方占星結合起來算命的話，基本可以解決中國八字算命的兩大難題：一是有的人不知道出生的準確時辰；一是有的人出生于子時，而子時的時間歸屬也是命師的糾結之處。鑒於我自己覺得水準比這位紫微學長還高點，我也就婉拒了他的好意。

有一次，我和一位教授合寫了一篇論文，討論台灣的六十甲子籤詩編制過程。因為整篇論文近於術數探討，我們就正好去輔仁大學的宗教和民俗信仰研究中心發表一下。當天的術數大會也是眾星雲集，還有哈佛畢業的學者、新加坡、馬來西亞的學者。在這樣的一個術數大會，我受益良多。原來術數是中國的古老文化，在如今一個科學昌明的世界裡，還有這麼多高階知識份子在信仰。我終於不用為了自己的愛好感覺自己低人一等的迷信落後了！博士恩師楊老師是基督教徒，其開設了一門西方傳教士文學的課程。修業之餘，我也完成一篇關於南懷仁探討中國術數的研究論文。在徵詢老師意見的時候，老師見我總是調侃西方傳教士不懂中國天文和術數，就給我意見，讓我持平一些。話說這真的比較難啊！我覺得中國古代文化這麼精深，外來的和尚南懷仁怎麼看得懂呢！最終我還是一碗水端平，修改了論文，並且投稿到輔仁大學，今年6月就要發表了，這真是術數送給我的大禮！

台灣博士修業之難，超乎我的預期。完成博士論文的過程仿佛煎魚。然而我總是信心滿滿。男朋友見我如此不急不躁，我就告訴他，你看2021丑未沖，未是我的日支，也代表你，沖代表離開。可見，2021我一定是離開你回到祖國大陸了，我2021年一定會畢業。結果是2021年恩師給我籌備了口考，送我快快樂樂的飛躍了台灣海峽！當然天道遠，人道邇，這份功勞要歸功於愛護我的夫子們！

學習周易術數，讓我對人生不再迷茫，讓我知道人生際遇有高有低，唯有龍蛇並禦，能屈能伸，得意時不囂張，失意處不氣餒，才能真正稱為命運的主人。我在台灣的奇遇仿佛愛麗絲夢遊仙境一樣，但願我可以一直住在有點玄學的世界，直到冰雪滿鬢也可以有殺死一條龍的野心！

（牟曉麗/台灣中山大學陸生博士）

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