這次的湖北行真的讓我對湖北整個改觀，當初想說湖北應該是一個很鄉下的地方，沒有想到那邊的許多發展都遠遠比台灣好太多了。像是我們的第一個行程，參觀三峽大壩，搭乘升船機是平常人到三峽無法體驗的行程，近距離的觀看到三峽大壩，升船機真的是一項很特別的發明，全世界沒有第二個地方有這樣的設施，可以負重超過10000噸的船，實在是令人嘆為觀止。我們也參觀了大壩的內部，的確很壯觀，如果沒有三峽大壩，連年來的洪災就會是江漢地區的夢魘，現在這個千年大患終於獲得解決，湖北地區完全改觀，否則我們看到的湖北也不會是現在如此現代化的樣貌。

神農架 蜂巢甜蜜蜜

另一個讓我讚嘆的地方就是神農架，我們搭了將近半天的車，從宜昌到了神農架，一下車就感覺到它的海拔高度和清晰的空氣。晚上我們去逛那邊的夜市，才發現原來湖北也有這樣地方，和台灣的夜市倒有幾分相似，只是販賣的土特產品不同。那邊賣很多吃的，尤其是山上的特產，菌菇、虫草類的東西很多，神農氏以嚐百草著名，當然就有各種草藥材囉。還有我在台灣看不到的「蜂巢」，幾乎每間蜂蜜店都有賣，我看到感到很興奮，就買了一瓶來吃吃，嗯，真的很甜呢！也算是圓了我想吃的欲念。

回到了武漢市區我們參觀了著名的黃鶴樓，就是我們在課本上讀到的黃鶴樓，一看到黃鶴樓，崔顥的那首絕唱就在腦海中浮出：「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓；黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。 晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲；日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。」沒想到有一天我居然能踏上黃鶴樓啊！李白那首膾炙人口的詩，在此處讀來更讓人心有戚戚焉：「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州；孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」

孫中山 恍如在眼前

接下來的一天，就是在武漢參觀幾個博物館，包括辛亥革命博物館、湖北省博物館和中山艦博物館，最讓我印象深刻的就是中山艦博物館，看到了中山艦的殘骸，一種歷史滄桑不勝唏噓的感覺，那真的是當時孫中山先生搭乘過的船，是被日軍炸沉的船，是水底撈上來的船，不是仿製品喔。有機會能夠來到湖北，而且參觀這樣有歷史意義的史跡，真的感觸良多。在曹老師的解說下，體會更加深刻。

這八天過得很快，原本一點也不期待的我，最後竟然是對湖北依依不捨，除了我們一路上參觀的所有景點很特殊之外，最重要的就是認識了一群朋友。大家都來自各地，但最後才發現原來我們好像都有著無法割捨的關係，因為我們都是中華兒女，大家都玩得很開心，真的捨不得大家。謝謝主辦單位舉辦了中華兒女文史體驗營，讓我學到了很多知識，也認識了很多新朋友，這是一次難得的旅程，未來有機會我一定會再參加。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供